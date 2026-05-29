¿No estaba en CDMX? Captan a Enrique Inzunza en fiesta de graduación del Tec de Monterrey

Enrique Inzunza reaparece en evento público tras acusaciones de nexos con Los Chapitos. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/PrepaTecSinaloa)

Enrique Inzunza, senador por Morena, asistió a la ceremonia de graduación de su hija, quien concluyó sus estudios de preparatoria en el Tecnológico de Monterrey.

El exsecretario general de Gobierno de Rubén Rocha Moya acudió al evento acompañado por su esposa, la magistrada Claudia Meza.

La ceremonia ocurrió el 29 de mayo, el mismo día en que Inzunza aseguró que acudió al Senado de la República para entregar su solicitud de licencia y evitar participar en la sesión extraordinaria donde aprobaron la reforma para aplazar la elección judicial hasta 2028 y la anulación de elecciones por intervención extranjera.

También acudió la hija del gobernador con licencia Rubén Rocha, la todavía presidenta del DIF Estatal, Eneyda Rocha Ruiz, ya que una de sus hijas se graduó en la misma ceremonia. Sin embargo, su lugar se ubicó al frente del evento, a varias filas de distancia de Enrique Inzunza Cázarez y su esposa.

Ante la presencia de medios de comunicación y tras una solicitud de entrevista, el senador morenista respondió brevemente: “No, este es un evento familiar”.

Licencia de Enrique Inzunza duró 10 horas

Enrique Inzunza informó en redes sociales que solicitó licencia al Senado por la “embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha”.

Supuestamente estuvo en el recinto legislativo, pero nadie confirmó su ingreso, estancia o salida para entregar el escrito. Cuando concluyó la discusión de las reformas, el Senado recibió una notificación para poner fin a la licencia del senador, la cual duró poco más de 10 horas.

Desde el 29 de abril, el senador por Morena no volvió a aparecer públicamente ni ofreció declaraciones a medios de comunicación, luego de que Estados Unidos lo señalara por presuntos nexos con Los Chapitos.

A través de redes sociales, Inzunza afirmó que permanecía en Sinaloa y compartió fotografías de libros, además de reflexiones sobre la supuesta campaña en su contra.

El 23 de mayo confirmó que la Fiscalía General de la República lo citó a comparecer por los presuntos nexos con el crimen organizado. El 26 de mayo acudió a las instalaciones de la dependencia para rendir su declaración.

El senador morenista llegó en un convoy de camionetas Suburban y tampoco ofreció entrevistas a medios de comunicación. Afirmó que asumió su propia defensa legal.

La Fiscalía confirmó que, hasta el 28 de mayo, cinco de los diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por Estados Unidos atendieron el citatorio.

Con información de Juan Carlos Vázquez.