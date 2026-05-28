PRI llama ‘patán’ y ‘cobarde’ a Inzunza tras pedir licencia; ‘ya les quitamos el show’, defiende Mier

El senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, solicitó licencia previo a una sesión del Congreso, en medio de acusaciones de la oposición.

La oposición afirmó que Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena que está entre los señalados por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico, es un “cobarde y farsante” por solicitar licencia para no acudir a la sesión del periodo extraordinario; Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, afirmó que no se esconde.

El legislador sinaloense avisó hoy en X, 20 minutos antes de que iniciara la sesión de Puntos Constitucionales, de la cual es miembro, que no acudiría por la “embestida en su contra”.

“Este cobarde, patán del senador Inzunza, que pidió licencia, que no quiere estar aquí, demuestra la colusión, el acto con el crimen organizado”, afirmó Alejandro Moreno, senador del PRI, en entrevista con medios de comunicación.

Su homóloga Carolina Viggiano agregó que es un “farsante” y resulta indigno que ostente el cargo de senador.

“Es un farsante, eso es lo que yo podría decir, que es un farsante. Hoy se cree filósofo, hoy se cree el gran jurista, el hombre de Estado no se comporta como tal. Todo mundo sabe que es un vulgar narcotraficante, eso es lo que es. Y si realmente no debiera nada, les da la cara a ustedes y le da la cara al pueblo de México. Realmente lo que él hace es esconderse tras su teléfono para grabar mensajes...”

“Lo único que uno no extraña es cuando está ahí sentado con su cara de burlón, viéndonos a todos y este es un verdadero farsante, eso es lo que es. No es digno de ocupar este cargo en el Senado. Él pertenece a la narcobancada”, expresó la senadora.

Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena, comentó que platicó con él sobre la licencia.

“Sí, es una decisión prudente, sensata, con toda la intención de preservar el Recinto, la discusión en el Pleno y un debate de altura.

“Si ellos quieren apostarle al pleito y al circo, por parte de nosotros no; no es mi costumbre, y asumo la responsabilidad del grupo parlamentario de cuidar la unidad del grupo, de cuidar la discusión”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó que el sinaloense es inocente más no es el caso de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, quien ayer declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la participación de agentes estadounidenses en labores de seguridad, acompañada de líderes panistas.

“Claro, pues ya declaró, él no se esconde. La otra no quiere declarar, se arropa con toda la tropa”.

Sostuvo que la ausencia de Inzunza Cázarez es por la oposición: “No lo vamos a ver; ya les quitamos el show”.