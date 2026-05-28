Diputados le dan ‘el sí’ a Monreal: Aprueban reforma para anular elecciones por intervención extranjera

Tras más de 15 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó la mañana de este jueves 28 de mayo, en lo general y en lo particular, la reforma electoral impulsada por el diputado de Morena, Ricardo Monreal, para anular las elecciones en casos de intervención extranjera.

El dictamen fue avalado con 307 votos a favor, 127 en contra y una abstención y la propuesta plantea adicionar el inciso D al artículo 41 de la Constitución para establecer que:

“Se declara nula una elección cuando exista intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con la intención de influir en las preferencias o en los resultados electorales”, detalló Monreal Ávila sobre su iniciativa de ley.

Esta iniciativa, explicó el morenista, busca blindar los procesos democráticos de México frente a posibles injerencias externas.

A la par, diputados del bloque mayoritario de Morena defendieron la iniciativa al asegurar que pretende proteger la soberanía electoral de México y evitar escenarios de injerencia extranjera, particularmente de gobiernos o actores internacionales que intenten influir en los resultados electorales, como ha ocurrido en otros países de la región.

‘Nos preocupa la ambigüedad’, recrimina la oposición a iniciativa de Ricardo Monreal

Legisladores de la oposición criticaron la reforma de Ricardo Monreal al considerar que los términos son ambiguos y podrían utilizarse como un “pretexto” para invalidar elecciones.

“Nos preocupa mucho la ambigüedad que existe en el término de intervención de individuos, de organizaciones o gobiernos extranjeros”, señaló Nadia Navarro Acevedo, diputada del PRI.

Incluso, la oposición acusó que “Morena no quiere que se hable de su pacto con el crimen organizado, de su alianza con los criminales”.

También el jurista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martín Reyes, advirtió que “la redacción de la iniciativa es tan amplia como peligrosa.

“Bastaría acreditar que hubo intención de influir en las elecciones para anularlas o invocar `cualquier otra conducta` que `afecte´ la `autenticidad del sufragio. Más que causales, son cheques en blanco para la arbitrariedad judicial”, escribió.

Con información de Víctor Chávez