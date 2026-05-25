Monreal y Adán Augusto dan visto bueno a Andy López tras destaparse para diputación: ‘Va a ganar’

El senador Adán Augusto López Hernández dio su respaldo a Andrés Manuel López Beltrán para contender por la candidatura de Morena a la diputación federal de Tabasco.

El senador Adán Augusto López Hernández y el diputado Ricardo Monrel Ávila, dieron su respaldo a Andrés Manuel López Beltrán para ser candidato de Morena a la diputación federal de Tabasco.

“Yo le deseo todo el éxito. Hace muchos años yo le dije que debiera de participar (...) va caminado a ganar”, aseguró López Hernández, también exgobernador del estado.

El político morenista dijo que si ‘Andy’ lo invita, lo acompañará para respaldar sus aspiraciones, y que lo hará “aunque no me invite”.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, le deseó suerte al hijo del expresidente López Obrador.

“Tiene a su juicio, que retirarse para preparar su nueva etapa política de participación en la comunidad. Creo que hizo lo correcto. Andrés Manuel López Beltrán es un joven con talento y capacidad y él desea participar por su tierra, por la tierra de sus mayores, como candidato a diputado federal en la elección del 2027. En lo personal le deseo suerte. Es una gente que tiene mi reconocimiento”, expresó.

Adán Augusto López, senador de Morena, asistió a la sesión del Consejo Nacional de su partido. (Cuartoscuro: Daniel Augusto)

Dirigente de Morena en Tabasco destaca perfil de ‘Andy’ López

El dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván García, aseguró que Andrés Manuel López Beltrán representa “un activo importante” para el país y para Tabasco, aunque rechazó que exista favoritismo rumbo al proceso interno para definir la candidatura a la diputación federal del VI Distrito, a pesar de que el joven ni siquiera radica en alguno de los municipios que pretende representar.

“El compañero Andrés Manuel López Beltrán es un activo importante en el país y por supuesto en Tabasco. El morenismo tabasqueño es López Obradorista”, expresó.

Selván García sostuvo que López Beltrán cuenta con todos sus derechos políticos vigentes para participar en el proceso interno y afirmó que conoce plenamente los tiempos y procedimientos del partido.

El dirigente de Morena, Jesús Selván, elogió el perfil de Andrés Manuel López Beltrán, quien contendrá por la candidatura de una diputación federal en Tabasco, pero reiteró que no hay favoritos. (Facebook: Jesús Selva)

“Tiene todos sus derechos estatutarios y constitucionales para participar y conoce perfectamente también los tiempos, conoce también el procedimiento y seguramente se va a enmarcar en ese mismo procedimiento”, declaró.

Asimismo, indicó que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador todavía está en tiempo de realizar un eventual cambio de domicilio para competir por el distrito que abarca a los municipios de Centro, Jalapa, Teapa y Tacotalpa. “Todavía el proceso electoral incluso ni siquiera inicia y seguramente ya tiene previsto eso”, comentó.

El dirigente morenista insistió en que la eventual participación del ahora exsecretario de Organización nacional no limita las aspiraciones de otros cuadros del partido y que “no le quita el derecho a nadie más. Es decir, cualquier compañero que quiera competir pues estará en su derecho y entonces el procedimiento se va a desarrollar a como ya está establecido”.

Recordó que ya se había planteado que quienes busquen contender deberán separarse de sus cargos.

Para el caso de la entidad, se espera que en mayo comiencen las dimisiones entre quienes ostentan cargos públicos o partidistas.

Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización Morena, durante la celebración de los "7 años de transformación", evento que conmemora la llegada al gobierno federal de la coalición conformada por Morena, PT y PVEM. (Cuartoscuro: Mario Jasso)

Cuestionado sobre las críticas de la oposición y señalamientos de posible conflicto de intereses, rechazó esa posibilidad y defendió la participación de López Beltrán.

“Lo vuelvo a repetir, tanto Andrés Manuel López Beltrán, como cualquier militante que aspire a una posición, ya conoce los tiempos, ya conoce los procedimientos y se tiene que sujetar cualquier compañero o compañera a esos tiempos y a ese procedimiento”, afirmó.

Incluso respondió a las declaraciones del Partido de la Revolución Democrática, cuyos integrantes señalaron que antes de buscar una diputación, la familia López Obrador debería pedir perdón.

“Nosotros le pediríamos al PRD que se ponga a trabajar, que deje de andar en el argüende y en la grilla barata, porque así no van a alcanzar ni una delegación municipal”, reviró.

Finalmente, reiteró que no existe trato preferencial hacia López Beltrán dentro del partido.