Monreal dice que ‘le duele’ la salida de Sergio Mayer de Morena: ‘Llevaba meses incómodo’

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó su inconformidad ante la renuncia de Sergio Mayer a la militancia del partido, al señalar que este tipo de decisiones le generan “dolor” personal y que no las considera positivas para el movimiento.

“Me duele siempre que una persona renuncia a Morena, me duele en lo personal. No me alegra ni lo aplaudo porque cualquier persona que se va de Morena, o cualquier persona que renuncia de nuestro movimiento no es correcto ni es conveniente... ojalá y recapacite”, afirmó Monreal en declaraciones a medios.

El legislador añadió que espera que Mayer reconsidere su decisión y aclaró que, hasta el momento, no ha recibido una solicitud formal de desincorporación en el grupo parlamentario dentro de la Cámara de Diputados. También subrayó que el movimiento “está fuerte” y no percibe algún riesgo de desbandada.

Sobre las razones detrás de la renuncia de Sergio Mayer a Morena, Monreal apuntó que el legislador “ya tenía meses un poco incómodo”, aunque evitó confirmar si su futuro político podría estar en Movimiento Ciudadano.

—¿Va con MC? —le preguntó un reportero. —La verdad es que no lo sé —respondió Monreal.

El coordinador morenista insistió en que no observa una crisis interna en Morena y reiteró su respeto hacia Mayer, aunque lamentó su decisión. “Hay que mantener la unidad, pero es una decisión de él y la respeto”, dijo.

¿Por qué Sergio Mayer renunció a Morena?

El pasado 15 de mayo, Mayer Bretón presentó su renuncia a la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a través de un documento dirigido al Comité Ejecutivo Nacional del partido, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y al Instituto Nacional Electoral (INE).

En su escrito, el diputado federal indicó que su decisión respondía a “diversos motivos de carácter personal”, además de precisar que su renuncia “constituye una declaración de voluntad, que surte efectos inmediatos”.

El también actor dejó claro que su salida de Morena tenía un carácter de irrevocable y solicitó al partido la eliminación de sus datos personales de cualquier registro del instituto político.

Sergio Mayer se despide de la presidenta Claudia Sheinbaum

Luego de confirmar su renuncia al partido, Mayer envió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales, en el que le aseguró que contaba con todo su apoyo incondicional.

“Mi admiración, mi cariño y mi gratitud siempre, cuente ustedes conmigo en cualquier circunstancia incondicionalmente”, señaló el diputado la noche del martes 19 de mayo.

Morena impone veto definitivo a Mayer

Tras la renuncia de Mayer a Morena, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido informó de la imposición de un veto definitivo en contra de Mayer Bretón, al señalar afectaciones a la imagen del movimiento.

En un comunicado, el órgano partidista explicó que el 24 de febrero se abrió un procedimiento sancionador contra Mayer Bretón, en su calidad de legislador federal, luego de que solicitara licencia para participar en el reality show ‘La Casa de los Famosos‘, del cual fue eliminado apenas 20 días después de haber iniciado.

De acuerdo con la resolución de Morena, dicha decisión habría vulnerado la percepción pública del partido al privilegiar intereses personales por encima de los principios de la llamada Cuarta Transformación. Como medida cautelar, se determinó la suspensión de sus derechos partidarios.