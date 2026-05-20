Así fue el paso de Sergio Mayer por ‘LCDLF’ 2026: Pidió licencia como diputado y fue eliminado tras 20 días

Sergio Mayer entró a 'La Casa de los Famosos' de Telemundo, pero sin su TeamInfierno, quedó fuera en la tercera semana. (Fotoarte El Financiero/Cuartoscuro)

Sergio Mayer renunció a Morena luego de meses de estar en una polémica surgida tras su solicitud de licencia como diputado para entrar a La Casa de los Famosos 6, donde fue eliminado.

El reality show de Telemundo lo anunció como el habitante sorpresa de la sexta temporada, donde convivió con otros participantes como Lupita Jones y la polémica Laura Zapata.

El actor de películas de Pemex, sin su Team Infierno, solo consiguió mantenerse durante tres semanas como habitante de La Casa de los Famosos 6. Luego de su eliminación, Sergio Mayer dio sus primeras declaraciones. Esta es la cronología de la polémica del exintegrante de Solo Para Mujeres.

Sergio Mayer pidió licencia en la Cámara de Diputados para ingresar a 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Qué dijo Sergio Mayer de su entrada a La Casa de los Famosos?

El esposo de Isabella Camil fue aislado luego del anuncio de su entrada al reality show de Telemundo, pero grabó un video que fue publicado en sus redes sociales donde Mayer justificó su licencia para entrar a La Casa de los Famosos.

“Me imagino que a estas alturas ya se enteraron de que entré al reality; hoy en día se convirtieron en un fenómeno de la TV con un formato novedoso (...) Es un gran experimento social donde los integrantes interactúan en situaciones complejas, sin comunicación y en total aislamiento, llevando al límite el respeto, la tolerancia y la inclusión”, declaró en el video de Instagram.

De acuerdo con el político, en este tipo de formatos televisivos, se “desnuda la mente y el alma” para mostrar “los principios, la ética y la moral de artistas e influencers”.

También aseguró que aceptó integrarse al programa de TV para mandar un mensaje de “fuerza latina” en Estados Unidos, que es donde se transmite el reality show.

Sergio Mayer fue eliminado en la tercera semana de 'La Casa de los Famosos 6'. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas / Cuartoscuro)

Sergio Mayer es eliminado de La Casa de los Famosos

Durante la tercera gala de La Casa de los Famosos, el actor vio cómo Caeli, Celinee Santos y más nominados regresaron con sus compañeros.

Él se quedó con Julia Argüelles hasta el final. La actriz obtuvo mayor número de votos y consiguió sacar del programa al político Sergio Mayer.

Al salir dio sus primeras declaraciones tras su expulsión, donde aseguró que le “gusta jugar con fuego”, pero el “público lo quemó”.

“No pasa nada, esto es así, lo disfrutamos, aquí continuaremos un tiempo más. Eso sí, el público nunca se equivoca; eso se respeta siempre y se reconoce”, comentó brevemente en un video publicado en las redes sociales de Telemundo.

¿Qué pasó con Sergio Mayer tras salir de La Casa de los Famosos?

La entrada de Sergio Mayer a La Casa de los Famosos generó críticas de famosos como Susana Zabaleta, pero también quejas en la opinión pública por dejar su lugar en la Cámara de Diputados por un reality show.

Las primeras reacciones oficiales del partido donde militaba, llegaron de Luisa María Alcalde, entonces dirigente nacional de Morena.

“Él tendría el derecho de regresar a ser diputado, pero nosotros también tenemos el derecho desde nuestra organización y desde la Comisión de Honestidad y Justicia, de determinar si alguien ha violentado los estatutos de Morena”, explicó.

En ese sentido, recordó que “hay un proceso en marcha” y que la instancia decidió “la suspensión de sus derechos” dentro de Morena. “De entrada, no podría regresar al grupo parlamentario de nuestro movimiento”, detalló en un encuentro con los medios.

Eso fue lo último que se supo sobre el caso de Sergio Mayer hasta que presentó su renuncia oficial al partido, más no como legislador.

Sergio Mayer renuncia a Morena

El diputado federal Sergio Mayer presentó el pasado 15 de mayo su renuncia irrevocable a la militancia de Morena, de acuerdo con un documento dirigido al Comité Ejecutivo Nacional del partido, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y al Instituto Nacional Electoral (INE).

En el escrito, recibido por Morena a las 14:24 horas, el actor informó que su decisión responde a “diversos motivos de carácter personal” y precisó que la renuncia “constituye una declaración de voluntad, que surte efectos inmediatos”.

“Vengo a presentar mi renuncia de carácterer irrevocable, a la militancia del partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)”, señala el documento firmado por el legislador.

Asimismo, el también actor solicitó la cancelación de su registro de la militancia de Morena, así como la eliminación de sus datos personales de cualquier registro del instituto político.

Pero se mantiene como diputado, aunque por el momento no pertenece a ninguna bancada.