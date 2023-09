Issabela Camil defiende a Sergio Mayer de acusaciones de Anabel Hernández: ‘Es pura mentira’

La polémica en torno al libro Las señoras del narco: Amar en el infierno, de Anabel Hernández, sigue en curso gracias a las reacciones de algunos artistas que ha mencionado a la publicación, como Sergio Mayer, acusado por la periodista de tener ‘negocios turbios’ con Arturo Beltrán Leyva.

Ahora, fue su esposa, la actriz Issabela Camil, quien salió en defensa de Mayer, y asegura que toda la investigación de Hernández en torno a los presuntos nexos de Sergio con algunos narcotraficantes, es falsa.

Durante un encuentro con diversos medios de comunicación, la también hermana de Jaime Camil aseguró que lo dicho sobre su esposo en el libro de Anabel Hernández parece más bien un guion.

“Me encanta la gente, de verdad tiene una imaginación muy grande, que se pongan a escribir guiones, no sé quién sea esta persona, es falso todo lo que está diciendo”, dijo en primera instancia.

Issabela Camil apoya a Sergio Mayer. (Foto: Instagram / @issabelacamil)

Issabela Camil cuestiona a Anabel Hernández

Reiterando su primer argumento sobre la falsedad en las palabras de Anabel, la modelo cuestionó que, a pesar de llevar años investigando a Sergio Mayer, todavía no haya realizado una denuncia ante las instancias correspondientes.

“Lleva tantos libros hablando de mi marido y ¿por qué no ha presentado una prueba? Una cosa sí te voy a decir, creo que, si tú tienes una información así, tienes que presentar pruebas o te vuelves cómplice, es de verdad una… por eso es escritora yo creo, porque es pura mentira”, sentenció.

Issabela se siente tan segura de que el finalista de La Casa de los Famosos México no se ha involucrado con narcotraficantes o realizado ciertos acuerdos con ellos, que aseguró que la verdad al final será la que hable por ellos mismos.

Sergio Mayer tenía buena relación con narcotraficantes como Arturo Beltrán Leyva y 'la Barbie', de acuerdo con Anabel Hernández. (Cuartoscuro)

“Yo creo que, finalmente, la verdad pesa más que nada, siempre, en algún momento, en algún lugar, sale a relucir y pesa mucho más que todo lo que puedan inventar”, compartió.

¿Sergio Mayer demandará a Anabel Hernández? Esto dijo Issabela Camil

Cuando le prensa le preguntó si el ex Garibaldi pensaba en demandar a Anabel Hernández, Issabela Camil dijo que no estaba en sus planes ya que, además de que las palabras de la escritora son falsas, sería un proceso muy desgastante y, por lo tanto, no piensan hacerlo.

“Según lo que yo comprendo en la ley, es una cosa de te metes a un pleito de años, años y años, y luego lo único que pasa es que tienes que pedir una disculpa, entonces es desgastante, hay otros temas muy importantes. Y de verdad, estoy hablando por mí no por Sergio, para mí no es importante porque es una bola de mentiras”, agregó.