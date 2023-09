Sergio Mayer y sus vínculos con el narco: ¿En qué libros lo menciona Anabel Hernández?

Las señoras del narco: Amar en el infierno es la publicación más reciente de Anabel Hernández, que es una especie de continuación de Emma y las otras señoras del narco, aunque ahora con el testimonio de Celeste, una mujer que dice ser expareja de Arturo Beltrán Leyva.

Entre los múltiples nombres mencionados en su libro, además de Galilea Montijo y Paty Navidad, está Sergio Mayer, quien además de tener relaciones ‘turbias’ con Beltrán Leyva, también era gran amigo de Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como ‘La Barbie’.

Y para probarlo, llevó a la presentación de su libro unos audios en los que expone los nexos que el ex Garibaldi tenía con dichos narcotraficantes.

“Sergio Mayer era el encargado de conseguir las artistas, me lo dijo a mí directamente (Beltrán Leyva). Él le pagaba 10 mil dólares por cada artista que llevaba, era una especie de proxeneta. Estoy segura”, se le escucha decir a Celeste, la testigo, en uno de ellos.

Sergio Mayer fue relacionado con Arturo Beltrán Leyva en el libro de Anabel Hernández. (Foto: Cuartoscuro / Archivo)

¿Qué es lo que dice Las señoras del narco: Amar en el infierno de Sergio Mayer?

Además de asegurar que Mayer le conseguía mujeres a Arturo Beltrán Leyva a cambio de dinero, dio los nombres de algunas actrices de Televisa que presuntamente le habría llevado, como Dorismar.

“Una vez que estábamos viendo opciones (qué otra famosa conseguir), me dijo: ‘No, pues fulana ya vino’. Entonces le pregunté que cómo conocía a tanta artista. Arturo me dijo: ‘Sergio Mayer es el que me las trae’. A Sergio Mayer se le daban 10 mil dólares por cada famosa que convencía de ir a ver a Arturo”, dice el texto.

Anabel Hernández también aprovecha para hacer una breve semblanza del actor, cantante y exdiputado, quien hace muchos años se habría vinculado con algunos narcotraficantes, de acuerdo con las investigaciones de la escritora.

Arturo Beltrán Leyva quería estar íntimamente con las actrices más populares de la época. (Foto: Especial)

¿En qué otros libros ha hablado Anabel Hernández de Sergio Mayer y sus nexos con el narco?

Desde hace algunos años (2006 para ser más exactos), Anabel Hernández había investigado al esposo de Issabela Camil por todos los nexos que presuntamente sostuvo con el narco desde aquel entonces.

Incluso, en su nuevo libro hace un breve recorrido de lo que ha publicado sobre Mayer en los diferentes libros que ha lanzado.

Fin de fiesta en Los Pinos (2006)

En este, Anabel describe que, hacia 2002, Sergio Mayer Bretón habría participado en una fiesta realizada en la Casa Maya, misma que la Presidencia de la República, en ese entonces encabezada por Vicente Fox, tenía en Cancún para visitas oficiales y de descanso.

Dicha fiesta fue organizada por Manuel Bribiesca, el hijo mayor de la entonces primera dama Martha Sahagún, y su hermano Jorge Alberto, mismo que estaba próximo a casarse.

“Según testigos de la fiesta, Sergio Mayer acudió acompañado de mujeres bellísimas de diversas nacionalidades, quienes llegaron para hacerles compañía a los hombres presentes en el evento”, señaló Hernández.

Los señores del narco (2010)

En este fue cuando empezó a hablar sobre la estrecha amistad y relación del cantante con Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como ‘La Barbie’.

D'Cave, antes llamado Dady'O, es el antro a donde acudían Sergio Mayer y 'La Barbie', de acuerdo con Anabel Hernández. (Especial)

“Esta información la reveló el testigo Roberto López Nájera, quien declaró ante la PGR entre 2008 y 2010, y mencionó varios detalles, incluyendo el episodio relacionado con Zeferino Torreblanca y su jefe policial Radilla Suástegui”, explica la autora del libro.

Emma y las otras señoras del narco (2021)

En una de sus publicaciones más polémicas, Anabel Hernández entrevistó a una persona que trabaja directamente con ‘la Barbie’, quien le compartió más detalles sobre la amistad que sostuvieron Édgar Valdez y Sergio Mayer hasta su detención, en 2010.

“Este lugarteniente incluso detalló la amistad entre las esposas de ambos, Priscila Montemayor, en ese entonces esposa de la Barbie, y Erika Ellice Sotres, conocida como Issabela Camil”, explica la periodista de investigación.

En más de una ocasión, Sergio Mayer ha asegurado que él no tuvo ningún tipo de vínculo con los Beltrán Leyva, e incluso amenazó con demandar a Anabel Hernández, aunque nunca lo ha hecho formalmente.