Sergio Mayer responde a ‘El Muñeco’, quien lo señaló por la muerte del actor Édgar Ponce

Sergio Mayer asegura que no le interesa dar réplica a Armando González ‘El Muñeco’, con quien trabajó para el show Solo para Mujeres, que lo acusó de no tomar las precauciones necesarias en la grabación de un promocional del espectáculo tras el cual fue atropellado su compañero Édgar Ponce, lo que derivó en su muerte.

“Él sabrá lo qué está diciendo, él cargará con eso, que esté utilizando lo de Édgar Ponce”, dijo el expolítico a las cámaras de Hoy. “Yo siempre he sido señalado, desacreditado por todo lo que hago y les digo que a mí la crítica y los haters me fortalecen. Yo utilizo las piedras para seguir creando castillos”, agregó.

Ante los señalamientos de maltratos, afirmó que no tiene por qué negar nada e invitó a quienes hablan de él a seguirse “colgando” de su fama. “Imagínate qué desgastante que yo tenga que negar cada que el chango, el muñeco, el perico, el gusano, estén hablando de mí (…) Ni siquiera son personalidades, son personajes”.

Sergio Mayer asegura que las críticas lo fortalecen. (Foto: YouTube / @Cmediaoficial)

¿Qué dijo ‘El Muñeco’ de la muerte de Edgar Ponce?

Recientemente, el actor y conductor contó que su experiencia en el espectáculo le dejó un mal sabor de boca al haber tratado “con una mala persona” y aseguró que él fue quien “dio la orden” para grabar a la medianoche mientras conducían motocicletas a 20 kilómetros por hora y sin cascos sobre Periférico en mayo de 2005, cuando se produjo el fatal accidente.

Según su versión, después de un viaje todo el día a Cancún volvieron a la Ciudad de México y Mayer tenía todo preparado en Televisa, pese a que el elenco estaba cansado. “Lo que no tenía y le dijimos fue por qué no puso unas patrullas y con un permiso las cosas hubieran sido diferentes”, indicó a De primera mano.

Además, expuso que no dio ninguna indemnización a la familia. “Ofreció 5 mil pesos, lo que daba a cada quien de sueldo a la mamá (…) creo que no le ayudó ni para el entierro o para pagar ese tipo de cosas. No estuvo bien planeado, en esta ocasión Sergio Mayer hizo las cosas con las patas”.