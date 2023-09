Yolanda Andrade cree que fue víctima de brujería: ‘¿Qué hice para que desearan mi muerte?’

A mediados de abril, Yolanda Andrade preocupó a sus seguidores al subir una serie de historias en el hospital señalando que estaba viva de milagro, situación que ahora podría relacionar ¿con brujería?

Desde que su salud decayó hace unos meses, la conductora tiene que utilizar un parche en el ojo izquierdo después de sufrir un aneurisma, que ocurre cuando se forma una protuberancia en uno de los vasos sanguíneos que se encuentran en el cerebro, y esta se llega a romper.

Recientemente, Andrade compartió en una entrevista para el programa Primer Impacto que, quizá, lo que le ocurrió a inicios de año haya sido a causa de algún trabajo de brujería.

Yolanda Andrade utiliza un parche en su ojo desde que salió del hospital, a finales de abril. (YouTube / Unicable)

¿Por qué Yolanda Andrade cree que le hicieron brujería?

Mientras platicaba sobre su enfermedad y algunas de las lecciones que le dejó aquella visita en el hospital donde, asegura, casi muere, también recordó que más de una persona le dijo que podría haber sido víctima de brujería.

“Tuve unos episodios bien raros, porque me empezaban a decir: ‘Tú tienes un trabajo, una brujería, una no sé qué, un hechizo’”, aseguró la conductora de Montse & Joe.

A pesar de ello, dijo que no trató de ‘combatir’ el presunto trabajo de brujería del que habría sido víctima acudiendo con personas que conocen de ello, sino con su fe católica, evitando pensar en aquello que le habría hecho daño.

“Fíjate que no fue así de que: ‘Voy a ir con el curandero para que me dé el remedio de eso’. Las misas, el creer en Dios, el no estar pensando en eso, mi fe, la Virgen de Guadalupe”, compartió la expareja de Montserrat Oliver.

“O sea, de verdad, ¿qué tuve que hacer yo para que alguien deseara mi muerte?”, agregó, cuestionándose por qué alguien buscaría hacerle daño haciéndole brujería.

Yolanda Andrade durante un video en vivo en el set de 'Montse y Joe'. (Foto: Instagram / @yolandaamor /Captura de pantalla)

¿Cómo se sintió Yolanda Andrade el día de su accidente?

De igual forma compartió lo que vivió el día que sufrió el accidente que la hizo trasladarse de emergencia a un hospital en abril pasado.

La conductora de televisión dijo que se estaba bañando y que empezó a sentirse tan mal que no pudo más que pedir que todo pasara rápido.

“Me metí a la regadera, así tal cual, me hice bolita y dije: ‘Dios mío, que esto sea agua bendita y me cure’”, dijo en primera instancia.

Historia de Yolanda Andrade desde el hospital. (Foto: Instagram / Captura de pantalla)

No obstante, en el momento en que estaba experimentando el aneurisma que la llevó a ser internada de emergencia, no se sintió mal, sino todo lo contrario.

“Sentí paz, ¿qué impacto, verdad? Yo creo que, no sé, ojalá así sea la santísima muerte cuando nos toque, verdad”, aseguró Yolanda Andrade.