Anabel Hernández presenta audio que expone los nexos de Sergio Mayer con Arturo Beltrán Leyva

El pasado 27 de septiembre, Anabel Hernández hizo la presentación de su libro Las señoras del narco: Amar en el infierno donde, de la mano de Celeste, una presunta expareja de Arturo Beltrán Leyva, revela los vínculos del narcotraficantes con diferentes personalidades del espectáculo, entre ellas Sergio Mayer.

Mayer, quien ya había sido relacionado con ‘La Barbie’ en el libro Emma y las otras señoras del narco, ha negado en más de una ocasión tener amistad con narcotraficantes. Sin embargo, Anabel quiso comprobar que sí, y para ello llevó pruebas a su presentación.

Hernández presentó el miércoles una serie de audios donde, además de contar con los testimonios de Celeste, quien asegura que Galilea Montijo y Beltrán Leyva sí tuvieron una relación, también expuso lo que sabe sobre Mayer.

Sergio Mayer estrenó un reality show con su familia. (Foto: YouTube / @Cmediaoficial)

¿Qué dicen los audios de Anabel Hernández sobre Sergio Mayer?

En la presentación de su nuevo material, la escritora reprodujo un audio donde Celeste revela que Mayer tenía una relación ‘turbia’ Arturo Beltrán Leyva, pues presuntamente él era quien se encargaba de llevarle actrices y famosas a cambio de dinero.

Además, destacó la estrecha relación que tenía el finalista de La Casa de los Famosos México con ‘La Barbie’, con quien solía salir de fiesta.

“Sergio Mayer era el encargado de conseguir las artistas, me lo dijo a mí directamente (Beltrán Leyva). Él le pagaba 10 mil dólares por cada artista que llevaba, era una especie de proxeneta. Estoy segura”, dijo Celeste.

También reveló que ‘La Barbie’ estaba involucrado en esas ‘negociaciones’ con Beltrán Leyva, pues quien le llevara mujeres iba a quedar bien con él y eso les convenía.

“(Beltrán Leyva) me dijo que ‘La Barbie’ era amigo de Sergio Mayer, porque todos tenían interés en llevarle mujeres (…) recompensaba a quien le llevaba, daba puntos a la gente”, se escucha en el audio que llevó Anabel Hernández donde la expareja del capo cuenta lo que sabe.

Anabel Hernández en la presentación de su libro 'Las señoras del narco: Amar en el infierno'. (Cuartoscuro / Mario Jasso)

¿Qué es lo que dice Las señoras del narco: Amar en el infierno sobre Sergio Mayer?

Básicamente, la información que se reprodujo en el audio es lo que Anabel Hernández plasmó en su libro: la cercanía entre Sergio Mayer y Arturo Beltrán Leyva era, supuestamente, porque el ex Garibaldi se encargaba de llevar mujeres con el capo.

“Una vez que estábamos viendo opciones (qué otra famosa conseguir), me dijo: ‘No, pues fulana ya vino’. Entonces le pregunté que cómo conocía a tanta artista. Arturo me dijo: ‘Sergio Mayer es el que me las trae’. A Sergio Mayer se le daban 10 mil dólares por cada famosa que convencía de ir a ver a Arturo”, se lee en el testimonio que dio Celeste para el libro.

Además, aseguró que era muy cercano a Edgar Valdez Villarreal, mejor conocido como ‘la Barbie’, pues entre ambos hacían equipo para llevarle a Beltrán Leyva las actrices que él quisiera, algo por lo que, de acuerdo con Celeste, pagaba muy bien.

“Había una competencia encarnizada para llevarle a fulana o mengana. Había equipos. ‘La Barbie’ tenía a Sergio Mayer (…) Sergio Mayer fue quien le llevó a Dorismar”, asegura la expareja del narcotraficante y madre de su hija.

Sergio Mayer es reconocido por su paso por Garibaldi y su carrera política. (Foto: Cuartsocuro / Andrea Murcia)

Sergio Mayer ya había sido mencionado en otras publicaciones de Anabel Hernández

Anabel Hernández puntualiza en su libro que ella ha hablado sobre los nexos del exdiputado con algunos narcotraficantes desde 2006. Por ejemplo, su participación en fiestas donde era quien les llevaba actrices y modelos para ser ‘sus acompañantes’.

“Entrevisté (para Emma y las otras señoras del narco) a un miembro del grupo criminal de ‘la Barbie’ quien me proporcionó detalles sobre la estrecha relación entre Mayer y el narcotraficante, que se mantuvo hasta antes de su detención en 2010″.

La publicación, que data de 2021, incluso habla sobre la amistad entre las esposas de ambos: Priscila Montemayor, de ‘la Barbie’, y Erika Ellice Sotres, conocida como Issabela Camil, de Mayer.