Sergio Mayer aclara si es amigo de Wendy Guevara: ‘Yo no soy su mánager’

El cantante y político Sergio Mayer, quien participó en La Casa de los Famosos México, aclaró cómo es su amistad con Wendy Guevara durante los Kids’ Choice Awards, después de que algunos de los seguidores de la influencer especularon un rompimiento en su relación.

El pasado 21 de agosto, en conversación con el programa de Adela Micha, Sergio Mayer reveló que tiene planes para hacer una gira del ‘team Infierno’ por México sin Wendy Guevara por los nuevos proyectos de la influencer.

Además en diversas entrevistas, el ex Garibaldi aseguró que solamente hizo un amigo dentro de La Casa de los Famosos México.

Ante la revelación de la gira de ‘team Infierno’ Wendy Guevara se pronunció en Hoy: “A mí todos me caen muy bien, pero si Mayer no lo siente así, pues no lo puedo obligar”, comentó.

Sergio Mayer habló de su relación con Wendy Guevara. (Foto: Cuartoscuro / Tercero Díaz)

¿Sergio Mayer y Wendy Guevara son amigos?

La tarde del pasado 26 de agosto, Sergio Mayer, acompañado de dos de sus hijos, asistió a los Kids’ Choice Awards 2023 en el Auditorio Nacional de la CDMX.

Durante su paso por la alfombra roja, Mayer fue abordado por un grupo de medios que cuestionaron su relación con Wendy Guevara.

“No tengo que aclarar nada, que sigan diciendo, yo no soy su mánager (refiriéndose a Wendy), soy su amigo, somos hermanos. Se hizo una hermandad ahí adentro, nos quieren dividir”, aseguró el exlíder de ‘team Infierno’.

Wendy Guevara y Sergio Mayer fueron finalistas de 'La Casa de los Famosos México'. (Cuartoscuro / Instagram / @sergiomayerb)

Ante la ola de nuevos proyectos para la integrante de ‘Las Perdidas’, Sergio Mayer comentó lo siguiente:

“Estamos tratando de apoyarla y ayudarla para que le vaya lo mejor posible. Es una mujer bien consciente y bien inteligente”.

Asimismo, Sergio Mayer aseguró que tendrá una transmisión en vivo con Wendy Guevara, que se encuentra en Cuba, aunque no han revelado la fecha.

Wendy Guevara es la primera ganadora de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @lacasadelosfamososmx)

¿Cómo es la relación entre Sergio Mayer y Sergio Mayer Mori?

Los Kids’ Choice Awards 2023 también marcaron el reencuentro entre Sergio Mayer Mori y su padre tras cinco meses de no haberse visto.

En diferentes ocasiones de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, el político expresó que extrañaba a su hijo, de quien se ha distanciado por su forma de ser.

“(La relación) está un poco distanciada porque él es muy libre y ha tomado sus decisiones. Lo he respetado mucho, me he mantenido al margen”, comentó Sergio Mayer en una entrevista con Yordi Rosado.

Al llegar al Auditorio Nacional, el hijo de Bárbara Mori fue abordado por el periodista Edén Dorantes para preguntarle sobre su relación con el exconcursante de La Casa de los Famosos México.

Sergio Mayer Mori y Sergio Mayer Bretón se han dejado ver juntos en algunas ocasiones. (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

“Él siempre ha estado ahí, muy presente, siempre hemos tenido muchos roces también. Es parte de una relación de papá y de primogénito y más de que nos parecemos tanto. Yo lo quiero mucho y estoy muy orgulloso de él”.

El cantante Mayer Mori también reveló que no vio nada del reality show en el que participó su padre: “la verdad es que no vi nada (de La Casa de los Famosos México) yo estaba afuera del país”.

Aunque fueron captados caminando juntos en la alfombra de Kids’ Choice Awards 2023 con Antonia Mayer, los famosos no dieron detalles como fue su reencuentro o si se trataba de la primera vez que se veían tras cinco meses de distanciamiento.

Sergio Mayer Mori tiene actualmente 25 años. (Instagram / @smayermori)

¿Sergio Mayer seguirá en la política?

Sergio Mayer fue diputado federal por el partido de Morena de 2018 hasta 2021, en distintas ocasiones ha platicado que le gustaría seguir dentro del mundo de la política y en la alfombra roja explicó cuál podría ser su siguiente paso.

“Yo voy a estar donde el público y la sociedad decidan. Si ellos consideran que puedo seguir siendo representante popular a través de un cargo público, ahí estaré y si no lo haré desde la parte social”, agregó Mayer, quien ha participado en diversas fundaciones en apoyo a los derechos humanos.

El político no se cerró a la posibilidad de que su nombre apareciera en las boletas de las siguientes elecciones para 2024: “ahí veremos, hay dos o tres invitaciones de partidos de diferentes colores que quieren que participe con ellos”.