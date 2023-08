Wendy Guevara sobre declaraciones de Sergio Mayer: ‘Si no me quieren díganme, para bloquearlos’

El ‘Team Infierno’ que se formó dentro de La Casa de los Famosos México se hizo muy popular entre los seguidores del show, tan así que próximamente planean una gira para compartir y agradecer a la audiencia todo el apoyo que les dieron, aunque Wendy Guevara no estará tan presente, aseguró Sergio Mayer.

La influencer dejó ver que no se siente totalmente a gusto con una serie de declaraciones que hizo ‘El Tata’, como le apodaron de cariño, en entrevistas recientes, pues además el actor aseguró que solo hizo un amigo dentro del reality.

Durante una entrevista para el programa Hoy, la integrante de Las Perdidas abordó el tema y dijo que no podía obligar a los demás a ser sus amigos, y en caso de que ellos no la consideraran como tal, le gustaría saberlo para tomar medidas al respecto.

“Si no me quieren díganme, culeros, para bloquearlos del WhatsApp”, señaló en primera instancia la ganadora de La Casa de los Famosos México.

Wendy Guevara se caracteriza por su personalidad extrovertida. (Foto: Instagram / @lacasadelosfamososmx)

Después, explicó que, aunque a ella todos le caen muy bien, no puede obligar a los demás a que sientan lo mismo, pues además se conocieron durante un reality show, donde todos competían por el premio de 4 millones de pesos.

A mí todos me caen muy bien, pero si Mayer no lo siente así, pues no lo puedo obligar. Él es dueño de su vida y sus decisiones (…) Al final de cuentas fuimos a un reality que es un juego, no es a fuerza que yo tenga que ser amiga de todos”, compartió.

Wendy Guevara aclara rumores sobre su relación con Sergio Mayer

Desde que terminó La Casa de los Famosos México y se supo que Wendy Guevara participará en diversos proyectos de Televisa, se le vio cerca del exintegrante de Solo Para Mujeres.

Gracias a ello, se empezó a especular que Sergio Mayer se había convertido en el manager de la influencer originaria de León, Guanajuato, cosa que desmintió y dijo que solo la estaba apoyando con unas cosas.

“De repente lo ando viendo porque anda aquí en lo de Televisa, él ayudándome en unas cosas que lo pusieron, pero no es mi manager, porque andaban diciendo que era mi manager”, aseguró.

Wendy Guevara se refirió sobre la actual relación que tiene con Sergio Mayer. (Foto: Instagram / @soywendyguevaraoficial)

¿Qué se sabe sobre la gira del Team Infierno?

Las declaraciones que ha hecho Sergio Mayer sobre una gira del Team Infierno, que incluso tiene una canción, no dan todavía muchos detalles al respecto, pero dijo que estaría encabezada por él, Poncho de Nigris, Apio Quijano, Emilio Osorio y Nicola Porcella.

En el caso de Wendy Guevara, ella solo participaría en algunas fechas por sus múltiples compromisos de trabajo, que involucran proyectos con la televisora.

“Es la gira del agradecimiento para acercarnos a todo ese público maravilloso que nos dio siempre su apoyo. Es lo menos que podemos hacer para retribuir el cariño y muchas gracias nos veremos pronto”, dijo en conversación con Maxine Woodside.