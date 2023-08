Sergio Mayer explica cómo se involucró en el caso de Héctor Parra: ‘Era mi obligación apoyarla’

El cantante y político Sergio Mayer, quien formó parte de la primera edición de La Casa de los Famosos México, explicó la forma en la que apoyó a Alexa Hoffman durante el proceso legal en contra de Héctor Parra.

En junio de 2021, el actor Héctor Parra fue detenido por las acusaciones que hizo una de sus hijas, Alexa Hoffman. A pesar de que fue absuelto de siete cargos, a mediados de mayo fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores.

Previo a La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer se pronunció al respecto en el caso de Parra y mostró su apoyo hacia Hoffman.

Sergio Mayer habló del acercamiento con Alexa Hoffman en el caso de Héctor Parra. (Foto: Cuartoscuro / Instagram @hectorparrag)

¿Por qué Sergio Mayer se involucró en el caso de Héctor Parra?

Este 21 de agosto, en conversación con el programa de Adela Micha, el ex Garibaldi explicó que, aparte del caso de Parra, ha trabajado con otras víctimas para darles asesoría legal.

Mayer mencionó que fue el resultado del caso de Valentina Crespo, hija de un exmiembro de Garibaldi sentenciado a 19 años de prisión por abuso sexual, lo que hizo que Alexa Hoffman se acercara a él para pedirle ayuda.

“Cuando fue exitoso el caso de Valentina, la hija de Hoffman me busca. Me dice ‘Sergio, tengo este problema... fíjate que mi mamá y yo cometimos el error de haberlo hecho mediático y quiero que me ayudes’”, explicó el cantante.

Alexa Hoffman apoyó a Sergio Mayer durante 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @alexaa.hoffman / @sergiomayerb)

Asimismo, comentó que era su deber asesorar legalmente a la hija de Héctor Parra debido a que “en ese momento era diputado y aparte era integrante de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes, entonces era mi obligación apoyarla”.

Mayer reveló que acercó a la víctima con unos abogados y le explicó la forma en la que debía presentar su tema en la Fiscalía.

De igual manera, Sergio mencionó brevemente la polémica que surgió tras su apoyo a Alexa Hoffman por las declaraciones de su hermana Daniela Parra, quien defendió a su padre y negó las acusaciones de la víctima.

Héctor Parra fue condenado a prisión luego de la denuncia por parte de su hija Alexa Hoffman. (Foto: Instagram / @hectorparrag)

“Se desvirtuó muchísimo (el caso) porque, evidentemente, hay otra persona, que hizo buen trabajo defendiendo. Lo que vivió una hermana no tiene nada que ver con la otra”, mencionó el político y artista con Adela Micha.

El líder de ‘team Infierno’ puntualizó la mención del caso con el siguiente comentario: “yo no lo conozco (Héctor Parra), no tengo nada contra él, yo no tengo por qué hacerle daño a las personas, yo ayudo a las víctimas”.

¿Por qué Sergio Mayer entró a ‘La Casa de los Famosos México’?

El pasado 13 de agosto, la primera temporada de La Casa de los Famosos México llegó a su final con el resultado de Wendy Guevara como ganadora y miembros del ‘team Infierno’, entre ellos Mayer, como finalistas.

En aquella conversación con Adela Micha, Sergio Mayer también comentó las razones detrás de su decisión de participar en La Casa de los Famosos México:

“Para mí era bien importante por un tema de conexión con el público, no era para ganar... por supuesto que mi estrategia y trabajo era para llegar a la final, pero realmente quería reconectar con la audiencia”.

El 'Team Infierno' era un grupo de participantes en 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @lacasafamososmx)

El ex Garibaldi mencionó que, previo a La Casa de los Famosos México, estaba siendo criticado por diversas situaciones: “me habían desacreditado y difamado”.

Sergio comentó que una de las razones por las que había sido desacredito fue por el caso de Héctor Parra, ya que había algunas personas que lo señalaron de traficar influencias en favor de Alexa Hoffman.

“Decían que yo había intervenido y que hice tráfico de influencias, mi trabajo es ayudar a las víctimas... Hubo youtuberos y comunicadores que se han dedicado a golpearme”.

En relación con el tema de La Casa de los Famosos México, Sergio Mayer reveló que está planeando una gira con los integrantes de ‘team Infierno’; sin embargo, Wendy Guevara podría no formar parte de ella por las grabaciones de sus nuevos proyectos.