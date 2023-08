Premio de ‘La Casa de los Famosos México’ 2023: ¿Cuánto dinero se llevan y cómo se va a repartir?

Luego de 70 días, este 13 de agosto la primera edición de La Casa de los Famosos México revela a su celebridad ganadora que se lleva una millonaria cifra y apaga las luces al salir de esas instalaciones donde 14 personalidades fueron aisladas y monitoreadas las 24 horas.

Este programa producido por Rosa María Noguerón comenzó el pasado 4 de junio y se volvió viral en redes sociales gracias a los momentos ante las cámaras de celebridades como la influencer Wendy Guevara o las polémicas de concursantes como Bárbara Torres.

¿De cuánto es el premio de ‘La Casa de los Famosos México’ 2023?

En la tercera temporada de La Casa de los Famosos, la ganadora fue la modelo Madison Anderson y se llevó 200 mil dólares (3 millones 400 mil pesos). Para la versión mexicana, en esta ocasión el premio es mayor: cuatro millones de pesos.

Sin embargo, podría haber más gratificaciones para el segundo, tercero y cuarto finalista.

Hace unos días, la producción sorprendió al ‘team Infierno’ con una gratificación adicional: un viaje a Italia para dos personas. El equipo decidió que quien quedara en quinto lugar se lo llevaría, en este caso fue Emilio Osorio.

Además, a inicios de junio, Apio Quijano se ganó una camioneta en una dinámica.

Emilio Osorio, hijo de Niurka, fue el quinto finalista. (Foto: Instagram @niurka.oficial / Vix).

¿Cómo se va a repartir el dinero de ‘La Casa de los Famosos México’ 2023?

El ‘team Infierno’ se conformó en los primeros días en la casa, cuando las celebridades eligieron habitación. A lo largo de las semanas se caracterizaron por sus estrategias para nominar y eliminar a los integrantes del equipo contrario, el ‘team Cielo’.

De los 14 famosos, solo uno del ‘Infierno’ fue expulsado: el cantante de Kabah, Apio Quijano; aunque salió del programa, Emilio es considerado finalista.

El equipo se ha caracterizado por ‘cerrar filas’, por lo cual en días pasados comenzaron a conversar sobre repartirse el premio de 4 millones de pesos, originalmente, trataron de negociar que fuera 3-1, es decir, el ganador se llevaría 3 millones y el segundo finalista 1 millón; sin embargo, no aceptaron.

Posteriormente, previo a la salida de Emilio, los cinco estaban en la cocina conversando y Poncho De Nigris puso sobre la mesa otra posibilidad, con la cual estuvo de acuerdo Sergio Mayer: repartir el premio entre los cuatro finalistas, es decir, un millón para cada uno, mientras que el quinto se llevaría el viaje a Italia.

'La Casa de los Famosos México' termina este 13 de agosto de 2023. (Foto: @lacasafamososmx).

“No estamos por el dinero, llegamos como equipo, repartamos como equipo, lo que hagan todos con su millón ya es su problema... El público lo va a agradecer”, comentó Sergio Mayer.

Mientras que Poncho agregó: “Nos comprometemos a que el quinto lugar se va a Italia y los cuatro se reparten uno cada quien entre los cuatro. Esto es el ‘team Infierno’”.

No obstante, algunos seguidores del programa no se lo tomaron muy bien, pues consideraron abusiva la división, considerando el salario semanal que reciben y las necesidades particulares de algunos participantes.

En una de las últimas ocasiones que entró, la conductora Galilea Montijo les dijo: “No repartan la lana, no sean gachos”.

Además, los fans de Wendy fueron a gritarle afuera de la casa que no divida el premio.

Apio Quijano comentó al respecto en una transmisión de sus redes sociales: “¿Por qué se están peleando por repartirse el dinero, Poncho quiere donarlo, por qué le andan peleando si lo va a donar?”.

Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Nicola Porcella, Wendy Guevara y Emilio Osorio son los finalistas de 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Instagram @lacasadelosfamososmx)

¿Cuánto ganan los participantes de ‘La Casa de los Famosos México’?

En más de una ocasión ha trascendido que los concursantes tienen un pago semanal por estar en el reality show.

Por ejemplo, a inicios de julio, Bárbara Torres afirmó que había sido un mal negocio entrar al programa: “estoy muy arrepentida, ¿para qué entré? Tenía series para hacer, teatro. No necesitaba el dinero, gracias, dios que me diste este sueldo, lo agradezco muchísimo, pero tengo que pedirle perdón a la gente para que me disculpe por todo lo que me está pasando, el tema hormonal, por todo”.

Además, Niurka Marcos, tras la salida de su hijo Emilio Osorio, dijo en Tik Tok que él nunca había tenido por objetivo ganar, sino darse a conocer ante el público, lo cual había logrado. También mencionó que además del viaje a Italia cobró “muy bien” cada semana.

Los finalistas de 'La Casa de los Famosos México' acordaron repartir el dinero. (Instagram / @lacasafamososmx)

De forma no oficial, la conductora Maxine Woodside comentó en su programa ‘Todo para la Mujer’ que cada uno de los integrantes recibe un sueldo según su popularidad, por lo que la influencer Wendy Guevara (que participa por primera vez en uno de estos programas) ganaría menos que el exparticipante de Big Brother y político Sergio Meyer:

Los menos famosos: alrededor de 100 mil pesos a la semana.

Los más famosos: 200 mil y 300 mil pesos por semana.

A finales de 2022, la modelo Tefi Valenzuela, una participante de una edición anterior de La Casa de los Famosos, comentó en un medio peruano que estuvo solo una semana (fue la primera eliminada), pero durante 3 meses continuó comentando y ganó cerca de 50 mil dólares (casi un millón de pesos mexicanos).

¿Para qué usarían el premio cada finalista de ‘La Casa de los Famosos México’?

Poncho de Nigris afirma que donará el dinero a instituciones de Nuevo León que apoyen a los niños a través de Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador Samuel García.

Sergio Mayer ha dicho que ya tiene comprometido el dinero afuera, recientemente agregó que va a apoyar a fundaciones de niños con cáncer, niños de la calle o la defensoría animal, pidió a sus seguidores darle propuestas en las redes.

Wendy Guevara tiene como prioridad apoyar a su familia .

. Nicola Porcella ha comentado que tiene muchas deudas y no tiene empleo al salir, por lo que busca pagar lo que debe, comprar un departamento y traer a su hijo a México.

La primera temporada de 'La Casa de los Famosos México' está a punto de terminar. (Foto: Especial)

¿Quién ganó en ‘La Casa de los Famosos México’?

Este domingo a las 7:30 p.m. inicia la gala de la final, donde se revela quién de los cuatro finalistas gana La Casa de los Famosos México 2023: el empresario Poncho De Nigris, el político y cantante Sergio Mayer, el conductor peruano Nicola Porcella o la influencer Wendy Guevara. El público lo decide con votos.

En las tres temporadas anteriores de La Casa de los Famosos, de Telemundo, todas las personas ganadoras han sido mujeres: