Niurka habla de la salida de Emilio Osorio: ‘Feliz de que ya salió de ese fraude’ de ‘La Casa de los Famosos’

“Estoy muy contenta, la verdad, la familia nuevamente unida”, comentó la actriz Niurka Marcos en un video de Tik Tok, luego de que su hijo Emilio Osorio salió de La Casa de los Famosos México como quinto finalista.

La cantante y bailarina de 55 años originalmente acudía a las galas del programa, pero luego comenzó en constante polémica con la producción del reality show.

En consecuencia, el pasado viernes no pudo acudir al set de grabación a recibir a Emilio, como sí lo hizo su papá Juan Osorio, así que tuvo que esperarlo en la calle. Al respecto, agradeció en sus videos a una persona que los mantuvo al tanto de lo que pasaba para poderlo ver, ya que tampoco tenían información.

“Estoy muy feliz de que Emilio ya salió de esa mierd* de fraude, estoy fascinada porque mi hijo cumplió su cometido de darse a conocer con toda la gente, eso es lo que nos debe importar, no estoy triste porque no ganó, ese no era el objetivo, ni para él ni para nosotros”, dijo la vedette en Tik Tok.

Emilio Osorio es el quinto finalista que salió de 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Instagram @niurka.oficial)

Niurka acusa fraude en ‘La Casa de los Famosos México’

Niurka agregó que su hijo cobró “muy bien” cada semana en La Casa de los Famosos México, programa producido por Rosa María Noguerón Hernández, además de ello, él se va a Italia y mencionó que ya se va a encargar de todo el ‘hate’ que recibió.

“¡Estábamos rezando porque lo sacaran! Por eso pegamos el brinco de felicidad y llanto... Ya pudieron corroborar lo cobardes que son algunos comunicólogos en esta farándula, que cuando la persona no está, echar mucha mierd* y ‘hate’.... ¡Qué triste es dedicar su mente a hacer daño a los demás!”

Niurka abrazó a Emilio Osorio a su salida de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram @niurka.oficial)

Asimismo, relató que antes de que él entrara ya le había contado lo que ella vivió en su experiencia en una edición anterior de La Casa de los Famosos en la cual participó y reveló lo que le comentó cuando por fin salió: “Le dije en el oído ‘Rosa María no pudo hacer trampa, el pueblo y yo no la dejamos’.

En especial, Niurka afirmó que la productora del programa la quiso utilizar: “Toda la ching* que le acomodé a Rosa María no es más porque ella empezó acomodándomela a mí, yo no sabía ni que ella existía, pensó que me podía agarrar a mí para su mam*da, tropezó con el Muro de Berlín”.

¿Por qué Niurka se peleó con la producción de ‘La Casa de los Famosos México’?

La cubana, quien rambién participó en una de las ediciones de Big Brother VIP, criticó a La Casa de los Famosos México por favorecer a integrantes como Jorge Losa, incluso invitó a los seguidores a cancelar su suscripción a Vix+:

“Graba tu cancelación de Vix+ y etiquetame. Demostremos que el público manda”, comentó Niurka Marcos en un video compartido en Instagram.

Además, luego de que Emilio Osorio fue nominado por primera vez, el conductor Diego de Erice comentó que Niurka ‘no iba a poder salvar a su hijo’ de que se convirtiera en el próximo eliminado.

Niurka Marcos defendió a su hijo, Emilio Osorio, tras ser nominado en 'La Casa de los Famosos México'. (Instagram / @niurka.oficial)

Ella contestó: “Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego. ¿Verdad? Espero que no metan ustedes las manos y que dejen al público jugar”.

La cubana siguió quejándose de que el actor español Jorge Losa había ganado cuatro veces los retos para elegir al líder de la casa y afirmó que el programa está arreglado premeditadamente.

Además, habló de que estaban preparando una demanda en su contra: “Acaban de avisarme mis contactos... están comentando allá adentro lo de ViX+, que me van a demandar porque yo los estoy haciendo perder público... ¿Por qué será? Me van a demandar porque yo soy esa voz que acompaña a la gente... está bien, demándenme. A mí cualquier escenario me sirve”.

¿Quién gana ‘La Casa de los Famosos México 2023?

La casa llega hoy a su último día con solo 4 finalistas, todos del ‘team Infierno’, ya que de último momento la producción decidió que sería eliminado un quinto finalista:

Apio Quijano entró a tomarse una foto con los finalistas de 'La Casa de los Famosos'. (Instagram @lacasafamososmx)

El premio final es de 4 millones de pesos mexicanos, el cual los cinco finalistas del ‘team Infierno’ pactaron repartir de este modo: