Sergio Mayer: Polémicas del actor y participante de ‘La Casa de los Famosos México’

Sergio Mayer es uno de los participantes de La Casa de los Famosos México que, desde el inicio, ha tenido más apoyo no solo de la audiencia del programa, también de algunas celebridades y figuras públicas como en el caso de Alexa Hoffman, hija de Héctor Parra, que fue a gritar en apoyo al actor recientemente.

No obstante, su estancia en el reality show también ha estado ‘salpicada’ de algunas polémicas que involucran a sus compañeros, como Bárbara Torres y Poncho de Nigris, gracias a ciertas declaraciones que ha realizado.

Aunque estas no son las únicas, pues a lo largo de su trayectoria como actor, empresario e incluso dentro de la política, también ha sido protagonista de algunas controversias, mismas que han traspasado a su vida personal e involucran a su familia.

Apoyo a Alexa y Ginny Hoffman en contra de Héctor Parra

Desde que se dio a conocer la detención del actor Héctor Parra por el delito de corrupción de menores en contra de su hija Alexa Hoffman, Mayer se involucró y abogó a favor de la joven y la actriz Ginny Hoffman.

Una de las veces que habló sobre el tema fue en junio de 2021, durante una de las audiencias de Parra. Al respecto, Sergio Mayer dijo: “Estoy apoyando a las víctimas (…) hay que entender que hay víctimas que eran menores de edad y yo creo que es momento que se empiece a hacer justicia”.

Alexa Hoffman se volvió cercana a Sergio Mayer. (Foto: Instagram / @alexaa.hoffman / @sergiomayerb)

Tráfico de influencias por caso Héctor Parra

Meses después, en agosto de 2022, Mayer fue señalado por Daniela Parra, hija de actor que ahora se encuentra cumpliendo sentencia, de tráfico de influencias, por lo que el exGaribaldi era uno de los responsables de que su padre esté en prisión.

Sobre dicho tema, el actor se limitó a decir que él en ningún momento hizo las aseveraciones de las que se le acusó.

“Nunca dije que iba yo a presentar, dije que había elementos suficientes para presentarlo. Mucha gente la ve como una niña tierna, chiquita, tiene una responsabilidad. Ella y sus abogados me acusaron de tráfico de influencias y voy a tener una conferencia de prensa el martes para ver en qué quedó ese tema”.

Sergio Mayer se involucró en el caso de Héctor Parra para defender a Alexa Hoffman. (Foto: Cuartoscuro / Instagram / @hectorparrag)

Amistad con narcotraficantes

En el libro Emma y las otras señoras del narco, de Anabel Hernández, Sergio Mayer es señalado de sostener una amistad con Édgar Valdez Villarreal, narcotraficante conocido como ‘La Barbie’.

Cuando fue cuestionado sobre su presunta amistad con el delincuente, Mayer dijo que, en el supuesto de que esto fuera cierto, no tendría nada de malo mientras él no cometiera ningún delito, además de que cuestionó los métodos de investigación de la periodista.

“Suponiendo y sin conceder y si lo hubiera conocido ¿cuál es el problema? No tengo que estar entregando cuentas. Mientras yo no haga nada ilegal, no dañe a ningún tercero, no esté fuera de la ley, perdónenme”.

D'Cave, antes llamado Dady'O, es el antro a donde acudían Sergio Mayer y 'La Barbie', de acuerdo con Anabel Hernández. (Especial)

Conflicto con Natalia Subtil, mamá de su nieta

La polémica también ha seguido al actor en su entorno personal, pues Natalia Subtil, madre de su nieta Mila, lo acusó de encubrir a su hijo Sergio Mayer Mori, quien supuestamente no se hacía responsable de su hija y no le daba manutención.

Tras estos hechos, el exdiputado federal decidió declarar que, además de desconocer los motivos por los que Natalia ha declarado que no recibe apoyo, podría actuar legalmente contra la modelo por abuso de confianza; además, señaló que ella cometió estupro cuando mantuvo relaciones sexuales con su hijo.

“Le presté mi camioneta para que lleve a la niña a la escuela, porque decía que no la llevaba porque no tenía coche. Le presté mi camioneta, y ahí la tiene y no me la quiere regresar; eso se llama abuso de confianza (…) (mi hijo) era menor de edad cuando se conocieron, ella estaba casada, y es un tema que ahí se ha quedado encimita, pero tengamos la conciencia de lo que pasó”, declaró en agosto de 2022 para el programa Hoy.

Sergio Mayer se defendió de las declaraciones de Natalia Subtil, expareja de su hijo Sergio Mayer Mori. (Foto: Archivo EF)

Dijo que era víctima de brujería

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México, en marzo de este año, Sergio, de 57 años, tuvo un encuentro con la prensa en donde compartió que algunos de sus proyectos profesionales, como Solo Para Mujeres y Garibaldi, siempre había situaciones que no le permitían iniciarlos, como la recaída de Charly López en el alcoholismo, el accidente donde falleció Edgar Ponce.

Uno de los reporteros le sugirió asistir a sitios como Catemaco para ‘hacerse una limpia’, a lo que este respondió: “No estaría nada mal (la posibilidad de acudir con un brujo) o hay alguien que me hace ahí chanchullo o macumba”, aseguró.

Sergio Mayer dijo en aquella ocasión que nunca se concretaban sus proyectos. (FOTO: Cuartoscuro/ MOISÉS PABLo).

Libros ‘pirata’

En 2018 fue criticado en redes sociales por compartir en Twitter un link para descargar libros en formato PDF de forma gratuita.

A pesar de que varios usuarios agradecieron su contribución, el ‘pero’ fue que incluyó un enlace de Librotecarios, sitio que carece de los permisos de editoriales y autores para difundir sus obras, por lo que fue señalado de difundir libros ‘pirata’.