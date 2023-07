Poncho de Nigris: Polémicas del presentador y participante de ‘La Casa de los Famosos’

Poncho de Nigris es uno de los participantes más polémicos de La Casa de los Famosos México gracias a algunos comentarios realizados en el programa contra sus compañeros, como Sergio Mayer y Marie Claire Harp, quien fue la primera expulsada del reality.

Sin embargo, no es la única temporada en la vida del empresario que ha sido protagonista de alguna controversia.

A lo largo de su trayectoria dentro de la farándula mexicana, Poncho de Nigris ha hecho una serie de comentarios en contra de otros artistas o situaciones a través de redes sociales o entrevistas, por lo que se ha hecho acreedor a múltiples críticas.

Poncho de Nigris es originario de Monterrey, Nuevo León. (Foto: Instagram / @ponchodenigris)

Poncho de Nigris y su ‘relación’ con Irma Serrano

Hacia el año 2003 se especulaba que entre el también modelo y ‘La Tigresa’ existía algo más que una amistad.

En su momento, De Nigris fue tachado por la opinión pública de estar interesado únicamente en la fortuna de la actriz, aunque Serrano llegó a decir que solo era un “amiguito para pasar el rato”, que no le tenía cariño y tampoco era del tipo de hombre que le gustaban.

Cuando falleció Irma Serrano, el actor hizo una ‘broma’ relacionada con la herencia de la veterana actriz, lo cual le generó distintas críticas en redes sociales.

Poncho de Nigris e Irma Serrano Poncho de Nigris e Irma Serrano sostuvieron una amistad que fue señalada de romance a inicios de los dosmil. (Instagram / @ponchodenigris)

Dijo que ‘había que estar en forma’ para tener hijos

Hace dos meses, Poncho de Nigris fue criticado por hacer un comentario que, de acuerdo con algunos usuarios de redes sociales, es considerado como gordofóbico.

El también influencer compartió un video en Twitter donde una carriola con un bebé se ve rodando hacia la calle. La madre del infante no podía levantarse para ir por él y fue un hombre que apareció en la escena quien lo rescató.

“Hijole que peligroso no estar en forma con hijos bebés. Si no están en forma no tengan bebés, en un pique no los alcanzas. Calidad de vida al planeta”, aseguró De Nigris, por lo que fue severamente criticado.

Tuit de Poncho de Nigris. (Foto: Captura de pantalla)

Disparó al aire en su cumpleaños 47

Apenas en marzo de este año, el también conductor de televisión realizó una fiesta por su cumpleaños 47 a la que llamó ‘Poncho Party’ y asistieron amigos, artistas y políticos cercanos al regiomontano.

Sin embargo, se viralizó un video en el que aparece mirando hacia una mesa de invitados, saca un arma y empieza a disparar al aire, lo que le generó críticas. Días después, aclaró que el arma era de salva.

“Para empezar, esa arma le pertenecía a un grupo y era de salva, era parte del cotorreo. Entonces ya ustedes analizarán si esa arma era de salva, pero les estoy diciendo yo que era de salva”, explicó en su momento.

Tuit de Poncho de Nigris. (Foto: Captura de pantalla)

Fue vetado de todos los estadios de la Liga MX

En julio de 2022, Alfonso de Nigris lanzó una serie de tuits en contra de la Liga MX tras suspender a su hermano Aldo, quien fungía como auxiliar técnico de los Rayados de Monterrey, por insinuar corrupción en el partido que habían jugado contra Santos.

“La liga (MX) a todos los jugadores los traen como trata de blancas, hacen con ellos lo que quieran por el negocio. Por el cochino dinero”, señaló De Nigris acompañado de algunos emojis de billetes y ratones.

Diez minutos después, le informaron que había sido suspendido y tenía prohibido asistir a cualquier estadio de la Liga Mexicana de Futbol.

Tuit de Poncho de Nigris. (Foto: Captura de pantalla)

Bromeó sobre tatuajes de Christian Nodal

También en 2022, el exparticipante de Big Brother hizo un video que subió a Instagram en el que aparece con un filtro de tatuajes en el rostro, haciendo alusión a los que en ese entonces se había hecho el cantante Christian Nodal y por lo que también fue criticado.

“No mamen, con estos filtros no sé si acabo de salir de Santa Martha Acatitla, penal de máxima seguridad, o me dejó Belinda”, señaló en el breve clip y aclarando en la descripción que todo era broma.

Sin embargo, generó opiniones divididas entre los internautas.

Publicación en Instagram de Poncho de Nigris. (Foto: Captura de pantalla)

Poncho y Niurka se hacen de palabras

En 2020, cuando apenas estaba empezando la pandemia, De Nigris y su familia se enfermaron de COVID. Sin embargo, fue a inicios de 2021 cuando el empresario revivió aquel momento y tomó como referencia a Niurka, quien en esas fechas había salido de viaje sin respetar recomendaciones sanitarias.

“¿Qué le puedo decir a Niurka? Pues, que se cuide porque ya está grande y la verdad es que lo único que puedo decirle es que ya la tercera edad te pega bien duro, si yo a los 44 ya me estaba cargando el payaso, ella que se cuide porque pega bien duro y ya está grande la señora”, aseguró.

Después, la actriz cubana respondió al comentario del regiomontano, diciéndose orgullosa de su edad y pidiéndole que no se metiera con ella.

“Yo soy la primera que presumo mi edad con orgullo, ni modo que me congele, me momifique o me embalsame para esperar a que él llegue a mi edad, eso no va a pasar (…) es muy triste que Poncho de Nigris necesite llamar mi atención para que yo lo destroce, diciendo que es un pelele sin criterio, como una vieja argüendera metiéndose con una dama”, aseguró.