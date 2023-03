Poncho de Nigris habla de la ‘herencia’ que le dejó Irma Serrano; lo critican en redes

A tan solo un día del fallecimiento de Irma Serrano a los 89 años, Alfonso ‘Poncho’ de Nigris compartió un video en el que habla sobre ‘la herencia’ que le dejó la actriz y política al hombre, con quien se le relacionó sentimentalmente por allá de 2003.

Poncho de Nigris fue señalado en su momento por la opinión pública de estar interesado únicamente en la fortuna de la actriz, aunque Serrano llegó a decir que solo era un “amiguito para pasar el rato”, que no le tenía cariño y tampoco era del tipo de hombre que le gustaban.

No obstante, el influencer regiomontano decidió hablar sobre ‘La Tigresa’ a tan solo unas horas de su fallecimiento y, ‘presumió un regalo’ que supuestamente le hizo la veterana actriz.

Poncho de Nigris asegura que Irma Serrano ‘le dejó herencia’

A través de su cuenta de TikTok, el también presentador de TV subió un video el mismo miércoles para compartir con sus seguidores cómo se sentía supuestamente tras conocer la noticia sobre Irma Serrano.

“Estoy consternado por el fallecimiento de Irma Serrano. Ya sé que muchos me están preguntado cómo me siento; me siento triste porque obvio era una señora muy importante en mi vida que me dejó un legado y mucho aprendizaje”, comenzó a decir.

Afuera del gimnasio dondo entrena, el también empresario dijo que le iba a mostrar a sus seguidores una supuesta ‘herencia’ que le dejó Irma Serrano después de que se revivieran en redes los comentarios sobre el interés que tenía De Nigris en el dinero de la actriz.

“Para todos los que están preguntando si me dejó algo de herencia, ahí les va… Esto es lo que me acaba de llegar para todos los incrédulos, gracias a la señora (...) nunca pensé que me iba a tomar en cuenta en la herencia”, dijo muy seguro, y procedió a mostrar una camioneta.

Lo anterior generó opiniones divididas en redes sociales, pues mientras algunas personas aplaudían su sarcasmo, otros señalaron que se aprovechó de una situación delicada para hacerse publicidad, y consideraron que su actitud no era divertida.

Poncho de Nigris confiesa que video de la herencia era ‘broma’

Tras recibir una serie de comentarios negativos, el influencer decidió utilizar sus redes sociales para aclarar que el video anterior se trataba de una broma, pues ya tenía mucho tiempo sin ver a ‘La Tigresa’.

“Están chingue y chingue que sí me dejó algo, pues obvio no, tengo 15 años sin saber de ella”, dijo en sus historias de Instagram.