Sobrino de ‘La Tigresa’ señaló parecido entre ella y Belinda: ‘Le pones un lunar y es igualita’

Irma Serrano falleció este 1 de marzo a los 89 años, confirmó la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDA), que envió sus condolencias a la familia de la actriz.

‘La Tigresa’ nunca tuvo hijos, pero sí le sobreviven sus sobrinos, como Luis Felipe García, quien hace algunos años confesó que, para la serie biográfica de su tía, le gustaría que Belinda diera vida a la actriz y política originaria de Chiapas.

Sobrino de Irma Serrano quería que Belinda interprete a su tía en serie

En octubre de 2020, cuando la pandemia por COVID-19 estaba en uno de sus puntos más altos, Luis Felipe García, sobrino de Irma Serrano, fue entrevistado e hizo un comentario con respecto a la serie biográfica que se planeaba hacer sobre su famosa tía.

Después de hablar sobre un contagio en su casa que puso en riesgo a sus padres y ‘La Tigresa’, García compartió que en ese entonces había planes para grabar una serie biográfica dedicada a Serrano.

En la misma entrevista, aseguró que Belinda sería perfecta para el papel, pues el parecido con su tía era evidente, además de que posee cualidades que la hacían una gran candidata.

“Se parece mucho (Belinda a Irma Serrano), le pones un lunar y es igualita. Es auténtica, es la indicada, es muy guapa, es talentosa; yo creo que podría hacer un gran papel”, explicó Luis Felipe García en llamada telefónica con Ventaneando hace poco más de dos años.

En aquel entonces, las redes sociales despertaron una conversación en torno al parecido entre ‘La Tigresa’ y la cantante de ‘Las 12′, misma que revivió tras anunciar el fallecimiento de Serrano, quien tenía 89 años. Las y los internautas coincidieron en que ambas tienen rasgos similares.

Captura de pantalla de la conversación 'Irma Serrano Belinda' en Twitter.

Cuando el sobrino de la actriz hizo estas declaraciones, Belinda no hizo ningún comentario al respecto, y hasta la fecha no ha hecho mención sobre esto. Tampoco se ha retomado el tema de la serie de ‘La Tigresa’ en los últimos años; se desconoce si se vaya a realizar o no.