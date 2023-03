‘Nacho’ Peregrín defiende a Belinda y responde a acusaciones de una supuesta prima en España

Ignacio ‘Nacho’ Peregrín habló de Belinda tras las declaraciones que lanzó Stephanie Peregrín, su prima.

A principios de febrero, Stephanie, una persona que asegura ser familiar de Belinda, criticó a la intérprete de ‘Sapito’ y la acusó de ser ‘interesada’.

“Vamos a ponerlo así en una forma más bonita: era una chica interesada; si tú no tienes nada que le interese a esta niña, no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara”, explicó Stephanie durante una transmisión del programa de YouTube Chisme No Like.

¿Qué dijo el hermano de Belinda?

La noche del pasado 26 de febrero, ‘Nacho’ Peregrín fue abordado por algunos medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“No lo he visto, la verdad es que ando pendiente de mi trabajo. No sé de que me estén hablando”, explicó el mexicano cuando se le preguntó sobre las declaraciones de su supuesta familia en España. Sin embargo, una de las reporteras le explicó la situación y esto fue lo que respondió:

“Bueno y yo de [refiriéndose que ha también ha sido tachado] de estúpido. Así es la vida, a todos nos tachan. Me llevo muy bien con mi hermana, con mi papá, con todos, no podría estar más agradecido”, puntualizó el familiar de Belinda.

Aseguró no estar enterado de las declaraciones por parte de sus supuestos familiares, pero aseguró que lo revisaría. Explicó que actualmente Belinda “está muy centrada en unas cosas de una serie”.

También tuvo la oportunidad de hablar brevemente sobre lo que se puede esperar de su futuro paso por la política.

“En el 2024 estamos listos”, puntualizó Pregrín cuando se le preguntó sobre los planes para su trayectoria profesional. “Todavía estamos viendo si hay alguna imputación federal o puede ser una alcaldía nada más, hay que ver bien los espacios y los tiempos para ayudar a las personas”.

En relación a su carrera política y su familia, el mexicano explicó que “es mi hermana [Belinda] y siempre que me quiera ayudar yo feliz”.