Belinda: Prima de la cantante le llama ‘interesada’ y asegura que desde pequeña la explotaron

Belinda inició 2023 con nuevos proyectos de trabajo, entre los que destacan la serie sobre el asesinato de Paco Stanley; sin embargo, su familia se ha involucrado en una polémica donde el nombre de la cantante ha destacado.

Una joven llamada Stephenie Peregrín, quien dice ser prima de Belinda de su familia paterna, hizo una serie de declaraciones en contra de la artista, llamándola ‘interesada’, además de hablar sobre su trabajo y la relación que sostiene con su padre, Ignacio Peregrín.

Prima de Belinda recuerda su primera impresión de la cantante

Stephenie Peregrín, quien se dedica al modelaje, compartió que conoció a su famosa prima durante un encuentro en un restaurante; sin embargo, la actitud de la cantante habría dejado mucho que desear para ella.

“Cuando me vio… Vamos a decir que no era un encuentro tan bonito porque parecía que no quería nada que ver conmigo. (…) De repente ella me mira de arriba abajo y dice ‘Qué linda’”, compartió Pegregrín en una entrevista con el programa de YouTube Chisme No Like.

Incluso, tildó a la artista nacionalizada mexicana como ‘interesada’ por la forma en que se desarrollaron las cosas en aquella reunión.

“Vamos a ponerlo así en una forma más bonita: era una chica interesada; si tú no tienes nada que le interese a esta niña, no te va a prestar nada de atención, y yo no tenía nada que le interesara”, aseguró.

Stephenie Peregrín asegura que explotaron a Belinda desde pequeña

En la misma plática, Stephanie Peregrín consideró que Ignacio Peregrín y Belinda Schull, padres de la cantante de ‘Luz sin gravedad’, hicieron trabajar a su hija desde muy chica e incluso aseguró que de una u otra forma la explotaban de distintas formas.

“Era una persona que estaba explotada, que explotaron demasiado joven, de una forma u otra la han prostituido, la han hecho estar con hombres mayores, que creo no quería estar, creo que está con ellos por el dinero porque su padre siempre está ahí, que traiga dinero”, aseguró la joven, quien agregó que su prima es el sustento de su familia.

“Ahora Nacho -su papá- vive de ella, necesita de ella, es la que trae la comida, la mano que le da de comer”, dijo, y agregó que siente pena por ella, pues la ha visto trabajar mucho a lo largo de su vida y, por lo que ve, no dejará de hacerlo.