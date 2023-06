Poncho de Nigris cuenta cómo su exsuegra se involucró en el secuestro del esposo de Gloria Trevi

“¡Qué fuerte historia!”, exclamaron algunos de los participantes de La Casa de los Famosos México cuando el influencer Poncho de Nigris habló en La Casa de los Famosos sobre la relación de su exsuegra, Juanita Quintanilla Garza, en el secuestro del esposo de Gloria Trevi.

En 2011, la pareja de Gloria Trevi, el empresario Armando Gómez, fue privado de su libertad por 72 horas previo a uno de los conciertos que dio la artista en Monterrey.

Aunque se tienen pocos datos sobre como fue el secuestro o la liberación de Armando Gómez, las autoridades relacionaron a Lucía Garza, expareja de Poncho de Nigris, y a su madre Juanita Quintanilla Garza al crimen.

“Yo no quería que los medios supieran que mi esposo había sido secuestrado porque no querían que los secuestradores entraran en pánico”, se sinceró Gloria Trevi en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

Gloria Trevi se casó con Armando Gómez en 2009. (Foto: Cuartoscuro / Gabino Acevedo)

Poncho de Nigris habla del secuestro del esposo de Gloria Trevi

La noche del pasado 11 de junio, los participantes de La Casa de los Famosos México conversaron sobre Gloria Trevi y Poncho de Nigris compartió su historia con la artista.

“¿Les digo por qué mi hija se fue a Estados Unidos? Ya todos saben y seguro se enteraron de afuera”. Poncho detalló que su expareja Lucía Garza “era comadre de Gloria Trevi” y que su mamá estuvo relacionada con el secuestro de Armando Gómez.

Todo ocurrió después de hacer una carne asada en el hogar de Gloria Trevi a la que fue invitada la expareja de Poncho de Nigris:

“La mamá de mi hija no tuvo nada qué ver, nada más que la abuela de mi hija, saliendo de la carne asada que se había organizado en su casa... pues la puso a unos secuestradores y secuestraron al esposo”.

'Poncho' de Nigris es parte de 'La Casa de los Famosos México'. (Foto: Instagram / @ponchodenigris)

Según de Nigris, luego de esa situación, su familia vivió consecuencias: “se llevaron a mi hija a los Estados Unidos y ya luego agarraron a la mamá. Lucía no se dio cuenta, ella no sabía... Yo me fui a buscar a mi hija a Estados Unidos y no la encontré por mucho tiempo… ellas desaparecieron un rato. La mamá no tuvo nada que ver y la abuela (Juanita Sánchez Quintanilla ) fue la que puso eso”.

En 2013, Juanita Sánchez Quintanilla y Lucy Garza fueron detenidas en San Antonio, Texas, tras un robo a un supermercado. Juana Sánchez ‘La Tía’ fue extraditada de Estados Unidos a México en 2014 y llevada al penal de Tepic, Nayarit, con cargos de delincuencia organizada y secuestro.

En ese entonces, el Departamento de Policía de San Antonio agregó que con ellas se encontraba una niña de tres años, Ivana, hija de Garza Quintanilla y Poncho De Nigris. Su papá viajó para tratar de localizarla y se enteró que estaba con familiares, a quienes dijo que demandaría por secuestro si no le daban información.