Gloria Trevi sufre caída en el escenario durante concierto en Michoacán

Gloria Trevi dio un paso en falso durante uno de los conciertos de su gira ‘Isla Divina’ en el marco de la Feria de la Fresa 2023 en Michoacán, por lo que tras el tropiezo terminó cantando desde el suelo del escenario.

La cantante volteó mientras interpretaba su tema ‘Grande’, pero su pie se dobló y cayó. Luego de dar algunas vueltas terminó moviendo la cabeza al estilo ‘Pelo Suelto’ y siguió con el espectáculo como si nada hubiera pasado.

El momento quedó registrado en un video que se hizo viral en TikTok, por lo que hubo quienes destacaron la forma en la que continuó sin que el hecho la perjudicara. “Lo hizo parte del show como toda una profesional”, publicó el usuario Juan Luis Blue.

Lanzan petición para cancelar concierto de Gloria Trevi

A través de la plataforma change.org se han reunido más de 9 mil firmas que piden la cancelación de las presentaciones que Gloria Trevi tiene programadas en el Auditorio Nacional en marzo y mayo de 2023.

“Es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no sólo eso, si no que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas, recordemos que está enfrentando nuevas acusaciones en EEUU”, escribieron los organizadores luego de que se volviera tendencia en redes sociales el “cancelemos a Gloria Trevi”.

Recientemente trascendió que la intérprete fue demandada en Los Ángeles por corrupción de menores, el mismo delito del que fue absuelta cuando formó parte del Clan Trevi- Andrade y por lo cual fue arrestada en Rio de Janeiro. Trevi negó los cargos asegurando que son acusaciones falsas y dijo tener la verdad de su lado.

“No me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí (...) Yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso”, expresó en un comunicado.