Gloria Trevi argumenta ‘acusaciones falsas’ tras denuncias en EU: ‘No me quedaré callada’

Gloria Trevi mandó un mensaje dirigido a quienes escuchan o leen “sin conocer el trasfondo de la situación ni la verdadera historia” por medio de un comunicado en sus redes sociales luego de que surgiera una supuesta demanda en su contra por parte de dos personas en Los Ángeles, Estados Unidos, que la acusaron de corrupción de menores.

La intérprete de ‘Pelo suelto’ reaccionó a la publicación de la revista Rolling Stone, que vuelve a implicarla con Sergio Andrade luego de que hace casi 20 años fue absuelta de los cargos. Aunque anteriormente afirmó que luchará contra todo mientras se hace más fuerte, sin referirse específicamente al tema, ahora decidió ser clara al argumentar acusaciones falsas.

¿Qué dijo Gloria Trevi sobre la demanda en su contra?

Trevi afirmó que una de las peores cosas que le puede suceder a un ser humano es ser víctima de abuso físico y sexual. “Lo digo y lo sé como sobreviviente; mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso, pero no me quedaré callada mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí”, apuntó.

Quien presentará shows en la Ciudad de México y Monterrey por su nuevo álbum contó que ha sido doloroso para ella y su familia “ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta”.

Recordó que se examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años las evidencias “y resolvió a mi favor porque tengo la verdad de mi lado”, aseguró. “Por esa razón soy yo la que tengo desde hace muchos años una demanda en Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores”.

También hizo un pedido a sus seguidores: “Ver más allá de los titulares absurdos y amarillistas y esperar a conocer los verdaderos hechos, yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso”, escribió ante el apoyo de famosas como Daniela Castro, Consuelo Duval, María León o Maribel Guardia.