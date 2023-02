Gloria Trevi sobre su relación con Sergio Andrade: ‘No podía tener contacto con mi familia’

La cantante Gloria Trevi se sinceró sobre la relación que mantuvo con Sergio Andrade cuando era su productor tras lo cual fue encarcelada en los años dosmil acusada de delitos como corrupción de menores, situación que vuelve a enfrentar al ser demandada en Estados Unidos.

La intérprete de ‘Pelo suelto’ aseguró que entonces veía a Andrade como “el rey Midas” porque, sin conocerlo, sentía cómo le llegaban sus canciones. Durante años se convirtió en uno de los únicos hombres con los que convivía. “Me han querido de todas las maneras: bien, mal, me han odiado”, dijo al programa Viajando con Chester.

¿Cómo fue la relación de Gloria Trevi y Sergio Andrade?

Trevi contó cuando conoció a Sergio Andrade la inundó una “admiración que él supo hacer que yo la confundiera con amor”. “Yo sentí en ese momento que estaba enamorada de ese señor, pero era del espejismo que él se fabricó ante mis ojos, porque él no era realmente como yo le idealicé”, agregó.

La compositora recordó que a los 15 años “creía que se las sabía todas”, por lo que se enamoró de la persona incorrecta. Luego, él le dijo: “Tú y yo no somos nada’”. De acuerdo con su versión, seguía involucrada porque no había conocido a nadie más debido a sus prohibiciones, que hacía parecer como normales para lograr la fama.

“Yo ya no podía hablar con ningún hombre, ningún muchacho. Yo no podía tener prácticamente contacto con mi familia más que muy poco y siempre acompañada, pero yo creía que era normal porque como en ese momento también me convierto en Gloria Trevi. Él me decía: ‘tienes que mantener un misterio’.

Gloria Trevi se dice una sobreviviente luego de su experiencia. “Estuve bajo la influencia de ese hombre 17 años de mi vida. Diecisiete años, quiero que lo entiendan, no corren a favor haciéndote madurar, corren en contra. Es más, a los 30 yo estaba tan quebrada. Me sentía vieja, decadente, y no me sentía ya ni amada ni bonita. Hoy que tengo 54 años me siento espectacular. Me siento más joven que cuando tenía 20 años porque eso es lo que logra una persona que te golpea tu autoestima”.

Gloria Trevi recuerda su estancia en la cárcel

En el momento de su detención -también con Mary Boquitas- el dolor no le dejaba que le importara: “Salí en la foto (cuando me ficharon) sonriendo porque pensé en mis padres y no quería que me vieran asustada; también pensé en los que me odiaban y no quería que se burlaran más. ¿Qué puede ser para ti perder tu libertad cuando no la tenías?”, expresó a Risto Mejide.

Ya en la cárcel de mujeres se enfrentó a la realidad. “Te están denunciando de ser una depredadora de niños, así fue la noticia en Brasil. Ahí había miles de madres; gracias a Dios me tenían separada porque si no ese día me hubieran linchado”.

Sabe que, en la actualidad su reputación sigue dañada y por eso su carrera no ha despuntado. “Estaría llenando estadios”, argumentó. Sin embargo, no se arrepiente. “Me quedo con el dolor, pero también con el recuerdo de mi hija”.

La razón de la muerte de su hija Ana Dalay

En abril de 1999, Ana Dalay, primogénita de Trevi, murió a un mes de su nacimiento. Ni ella misma conoce la causa, que pudo haber sido la llamada muerte de cuna, aunque no lo puede constatar.

“Yo no me di cuenta ni siquiera que se llevaron a mi hija. Cuando hablé con la persona que el tipo le pidió que se llevara a mi hija ella me dijo: ‘la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción’. Me dijo que era muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano, que me iba a llevar. Yo ya he hablado con esta persona, todo lo que me dijo fue algo que el señor le pidió que me dijera”.