Karla de la Cuesta cuenta lo que vivió con Gloria Trevi y Sergio Andrade: ‘Fui víctima de trata’

Desde que surgió una demanda contra Gloria Trevi en Estados Unidos por corrupción de menores, uno de los escándalos más sonados dentro de la industria del entretenimiento en México se revivió: el caso de trata y abuso en el que se involucró la cantante, Sergio Andrade y Mary Boquitas.

En resumidas cuentas, el clan Trevi-Andrade, como se hizo llamar, reclutaba adolescentes con la promesa de iniciarlas dentro del mundo artístico; sin embargo, eran explotadas y maltratadas física y psicológicamente.

Algunas de las víctimas han narrado cómo vivieron aquella época, como Karina Yapor. Ahora, Karla de la Cuesta compartió por primera vez cómo conoció a Gloria Trevi y Sergio Andrade, así como la forma en que ellos trataban a las chicas que estaban dentro del ‘clan’.

Karla de la Cuesta cuenta lo que vivió dentro del clan Trevi-Andrade

En una entrevista para el podcast Extraordinario, de Sofía Arellano, Karla de la Cuesta cuenta que cuando era adolescente, pertenecía a un grupo de fans de diversos artistas, entre ellos Gloria Trevi, y un día se dio conocerla gracias a que vio un casting en una revista juvenil.

Al ser seleccionada, Trevi acudió a hablar con los padres de Karla, que radicaban en Monterrey, para que le permitieran irse a Ciudad de México con ella e iniciarla en el mundo del espectáculo.

De la Cuesta aseguró que al ver que todo se llevó a cabo de forma profesional y no vio ninguna actitud extraña, confió. Sin embargo, al llegar a la capital del país, a ella y las demás chicas comenzaron a ser explotadas laboralmente.

Las condiciones en que vivió Karla de la Cuesta

Las condiciones en las que estaban eran encerradas en un cuarto, donde les llevaban comida y solo se les trasladaba a ‘una clase’, además de obligarlas a trab ajar sin descanso.

“Nosotras trabajábamos sin goce de sueldo, no teníamos vacaciones, no teníamos días libres, no teníamos días de descanso, no podíamos comer y esto se fue poniendo de una manera más grave porque obviamente no hay quién aguante esto”, explicó Karla.

Además, cuando querían comunicarse con sus familiares, eran vigiladas y se les prohibía hablar de ciertas cosas. “Siempre estábamos acompañados de una persona que nos vigilaba... yo ya estaba adoctrinada de lo que tenía que decir”.

Señaló que ahora se puede dar cuenta de que en ese momento utilizaron diversas estrategias de manipulación tanto con ella como con las otras chicas. En su caso, Gloria se hizo pasar por su amiga para incitarla a ceder a las ordenes de Andrade al punto de llorarle.

Gloria Trevi se hacía pasar por su amiga.

“He contado 18 estrategias que estaban ellos haciendo al mismo tiempo”, señaló en entrevista, donde además aseguró aque constantemente era amenazada: si ella hablaba o quería escapar, le harían daño a su familia.

“Siempre pensé que, en este caso él, sí iba a cumplir todas las amenazas que hacía con respecto a mi familia, honestamente estaba segura que lo iba a hacer”.

¿Cómo amenazaron Gloria Trevi y Sergio Andrade a Karla de la Cuesta?

Karla mencionó que en más de una ocasión maniestó su deseo de irse; no obstante, la hacían sentir culpable y tanto a ella como a las demás víctimas se les tildaba de malas personas.

“Tú eres mala porque te quieres ir, eres una traidora porque te quieres ir, todas las que están aquí se quieren quedar, por tu culpa. Esta señora -Trevi- siempre nos decía que la que se iba era una prostituta; yo decía ‘ya seré una prostituta pero ya déjenme ir’. Siempre eran amenazas”, compartió.

Cuando Gloria y Sergio decidieron irse a España, el exproductor le pidió ayuda a Karla y le dijo que, si cooperaba, él la dejaría libre; incluso, De la Cuesta admitió que le dijo que ella no diría nada si la dejaba ir; prácticamente le suplicó, pero la libertad no llegó.

“Pasan varios meses y entonces yo literalmente viajo a España y le digo ‘ya hice todo lo que me pediste, ya me puedo ir’ y obviamente lo que ocurre es totalmente todo lo contrario, una violencia física brutal: ‘hasta que no me digas te arrepientes de haberme dicho que te quieres ir’”, expresó.

Después de todo, llegó la libertad

La ahora activista compartió en la entrevista que gracias a que la Interpol intervino y capturaron a sus secuestradores, ella se sintió afortunada de regresar a México y recobrar su libertad.

Sin embargo, también lamentó que años después se les pusiera en libertad tanto a la cantante como al exproductor, quienes únicamente estuvieron cuatro y siete años en prisión, respectivamente.

“Cuando yo digo que fui víctima de trata de personas... la gente pensamos que fuiste vendida sexualmente en las calles o algo así, la trata de personas no es solamente eso, yo no viví eso, si no la situación de explotación en la que yo estaba es porque en primer lugar estaba en una condición de esclavitud que hoy no lo puedes tu creer, pero existe un delito llamado esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? es que tú estás en la posesión de la otra persona”, aseguró.