Gloria Trevi habla de su vida en prisión por caso Andrade: ‘Pasé del escenario a un infierno’

Gloria Trevi se encuentra nuevamente en medio de la polémica después de que fuera demandada en Estados Unidos por corrupción de menores, lo que volvió a generar comentarios sobre el clan Trevi-Andrade por el cual la cantante fue detenida en los años dosmil.

En un adelanto de una plática con el presentador de televisión catalán Risto Mejide, la intérprete de ‘Pelo suelto’ revivirá sus momentos más difíciles dentro de prisión y lo que sintió al ser encarcelada.

“Pasé dos años y pico en la cárcel de Brasil. Fueron muy duros, muy duros. Pasaba del escenario a un infierno. Y luego pasé de defender como un Quijote una causa perdida. Yo tenía mi lealtad en las personas equivocadas y de ahí paso a estar presa. El primer día que me meten en la cárcel pensé que yo iba a salir esa tarde”, dijo en el tráiler de Viajando con Chester.

Gloria Trevi recuerda muerte de Ana Dalay

Antes de que fuera procesada, quien presenta su gira ‘Isla Divina’ vio morir a su primogénita Ana Dalay a un mes de su nacimiento. “Yo había perdido a mi hija dos meses antes. Entonces cuando a ti te amputan las extremidades, no sientes un granito. Yo no sentía, no me importaba”, añadió.

Los cargos que Trevi debió enfrentar ante la justicia fueron rapto, violación y corrupción de menores. Tras su arresto en Río de Janeiro en enero del 2000 y su extradición a México en 2002, fue en 2004 cuando un juez la absuelve y exonera.

“La vida tiene villanos que muchas veces no son un ser humano, son hasta tus propios miedos. El miedo que a mí me daba volverme a parar en un escenario”, explicó sobre lo que para ella significó volver a poner énfasis en su carrera como artista.

En un reciente comunicado, afirmó que las acusaciones en su contra son falsas, pues tiene la verdad de su lado. Es por ello que ha demandado por daño moral a comunicadores como Chumel Torres.