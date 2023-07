Niurka sale en defensa de su hijo Emilio Osorio tras ser nominado en ‘La Casa de los Famosos’

La noche de nominaciones en La Casa de los Famosos México dejó las emociones ‘a flor de piel’, sobre todo de Niurka Marcos, mamá de Emilio Osorio, uno de los participantes que ahora está en riesgo de salir del reality show, quien no dudó en reaccionar ante este hecho.

Emilio Osorio fue el cuarto y último nominado de la noche con 3 puntos en total, de los cuales dos fueron otorgados por Bárbara Torres y un punto de la ‘Barby’ Juárez.

Ahora, el joven tendrá que enfrentarse contra la ‘Barby’, Sergio Mayer y Paul Stanley para prevalecer dentro de La Casa de los Famosos México.

Nominados de 'La Casa de los Famosos México' del 5 de julio. (Foto: Instagram /@lacasafamososmx)

Dicha nominación no le causó gracia a Niurka, quien no dudó en dar su opinión a través de sus redes sociales.

Niurka ‘explota’ tras enterarse de la nominación de Emilio Osorio

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió que se encontraba viendo en vivo la gala de nominaciones, que se llevó a cabo la noche del 5 de julio y donde su hijo Emilio Osorio resultó nominado.

Tras conocer a los nominados, Diego de Erice, uno de los conductores de La Casa de los Famosos México, señaló que Niurka ‘no iba a poder salvar a su hijo’ de que se pudiese convertir en el próximo eliminado.

Fiel a su estilo, y respondiendo ante el comentario del conductor, la exprotagonista de Aventurera señaló que Emilio sí podría evitar ser eliminado siempre y cuando ‘no metan mano’ desde adentro del programa.

Historia en Instagram de Niurka Marcos. (Foto: Captura de pantalla)

“Ya me escribieron de todos lados pa’ avisarme ‘Mamá Niu, ve lo que dijo Diego’, ‘Niurka no lo va a poder salvar’. Pues si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego, ¿verdad? Espero que no metan USTEDES las manos y que dejen al público jugar. ¿Pa’ qué me buscan la lengua, eh?”, dijo al inicio de su discurso.

En una segunda historia, aseguró que la adrenalina había iniciado con la nominación de su hijo, y pidió a sus seguidores que votaran por el joven de 20 años para evitar que salga de la casa.

“No mamen, me tienen loca toda la gente hablándome. Estoy muy emocionada. A darle duro, mi gente. Con fuerza y con huevos”.