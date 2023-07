¿Bárbara Torres trataba mal a Talina Fernández? Esto reveló una conductora

Desde el fallecimiento de Talina Fernández el pasado 28 de junio se han revivio algunas anécdotas y situaciones alrededor de la conductora de televisión, entre ellas la rivalidad que existía ente ella y Bárbara Torres.

Las versiones que han circulado en redes sociales indican que la actriz que dio vida a Exelsa en La Familia P.Luche tuvo un trato descortés con ‘La dama del buen decir’, lo que las llevó a una fuerte discusión e incluso evitar trabajar juntas en otros proyectos.

Bárbara Torres fue grosera con Talina Fernández: Ana María Alvarado

La periodista Ana María Alvarado hizo una emisión en su canal de YouTube en julio de 2022 donde explicó que entre Bárbara Torres y Talina Fernández existía una enemistad cuando ambas trabajaron en el programa Sale el Sol, de Imagen Televisión.

En dicho programa, la ahora concursante de La Casa de los Famosos México se desempeñaba como floor manager, es decir, era quien daba las indicaciones en el foro del programa para que este pudiera llevarse a cabo.

“Bárbara daba las órdenes de: ‘Tú vete acá', ‘tú vete allá', ‘por favor guarda silencio’, ‘no te extiendas tanto’, ‘haz este comentario’, ‘haz el otro’”, compartió como contexto.

Bárbara Torres fue floor manager en 'Sale el Sol'. (Foto: Instagram / @barbaratorresmx)

Sin embargo, había ocasiones donde Bárbara le hablaba de forma firme a los conductores para que siguieran las indicaciones, entre ellos a Talina Fernández, quien se molestó con su entonces floor manger.

“En una ocasión fue como bastante ruda con Talina, le cortaba sus participaciones, le decía: ‘Vete de aquí', ‘vete para allá', ‘siéntate aquí', ‘has caso’ y Talina se enojó por los modos que tuvo Bárbara Torres y la forma en que se dirigía”, aseguró la periodista en su transmisión.

‘Tú a mí no me mandas’: Talina Fernández se defendió de Bárbara Torres

Ana María Alvarado señaló que hubo un día en que Talina ya no aguantó las formas en como Torres le hablaba, por lo que hubo una discusión que escaló incluso con el productor del programa, quien terminó defendiendo a ‘La dama del buen decir’.

Talina Fernández era parte de los conductores en 'Sale el Sol'. (Foto: Instagram / @talinafernandezoficial)

“Un día Bárbara dijo: ‘Es que yo mando aquí en el piso y me tienen que hacer caso’ y Talina le contestó: ‘Tú a mí no me mandas, no recibo tus órdenes y a mí no me vuelvas a hablar’. Incluso fueron a hablarlo con el productor, en aquel entonces Andrés Tovar y bueno, pues Andrés le pidió a Bárbara que a Talina la dejara tranquila porque no podía traerla como pirinola y que sobre todo respetara su trayectoria”.

MasterChef Celebrity: La gota que derramó el vaso

Tras aquel altercado, la relación laboral entre ellas se fracturó al grado de que Fernández estaba dispuesta a dejar MasterChef Celebrity, programa en el que participaba, pues se enteró de que habían invitado a la también actriz.

“Talina Fernández se enteró que Bárbara Torres iba a entrar a MasterChef y les dijo: ‘No, no, no, si entra Bárbara Torres yo me voy porque no me llevo con ella’. Talina realmente acabó alucinándola cuando estaba en Sale el Sol”, explicó Ana María Alvarado.

Talina Fernández participó en programas como 'MasterChef'. (Foto: Instagram / @talinafernandezoficial)

Incluso, dijo que ella había sido testigo de la forma en que Torres se dirigía a Talina, pues compartía el foro con ambas e incluso estuvo presente en el momento en que surgió la discusión que llevaron con Andrés Tovar.