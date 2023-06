Talina Fernández: ¿Por qué salió de Televisa ‘La dama del buen decir’ tras 46 años?

Tras la muerte de Talina Fernández este 28 de junio tras ser hospitalizada por complicaciones derivadas de la leucemia que recientemente le había sido detectada, se han revivido algunas de sus declaraciones, como cuando habló sobre su despido de Televisa.

Gran parte de la carrera de Talina Fernández en televisión se desarrolló en la empresa que hoy es liderada por Emilio Azcárraga Jean, aunque ella entró desde inicios de los setenta e incluso le tocó la transición que hubo en la empresa gracias a la fusión de Canal 8 y Telesistema Mexicano.

Desde que fue descubierta por el actor argentino Raúl Astor en 1970, quien la invitó a formar parte del programa La Cosquilla, Talina trabajó para diversos proyectos de Televisa, que incluyeron programas de revista, telenovelas y otras producciones.

No obstante, su salida de la empresa de medios de comunicación desató diversas teorías, mismas que fueron retomadas por ‘La dama del buen decir’ en una ocasión.

Talina Fernández fue reconocida por sus labores como conductora de televisión. (Foto: Instagram / @talinafernandezoficial)

Talina Fernández salió de Televisa: Así lo narró

Durante una entrevista en 2022 para el programa Chismorreo, la mamá de ‘Coco’ Levy había sido cuestionada precisamente por los señalamientos de acoso sexual del productor contra la joven actriz Danna Ponce, gracias a los cuales fue despedido de Videocine, filial de Televisa.

“Sé que Televisa, mi casa por tantos años, lo corrió después de 40 años de trabajo, sin liquidarlo”, aseguró.

Tras mencionar lo anterior, salió a la plática que la conductora de televisión también fue despedida de un momento a otro y sin nigún tipo de liquidación, por lo que dejó de tener relación alguna con la empresa de Azcárraga.

“A partir de ahora ya no tengo ninguna (relación). A mí tampoco me liquidaron y yo le trabajé a Televisa 46 años. ‘Ahora te vas a Tijuana’. ‘Y ahora me produces un programa de concursos’; ‘y ahora’, ‘y ahora’... y estuve al pie del cañón”, señaló Talina.

Talina Fernández cuando formó parte de Eco, de Televisa. (Foto: Instagram / @talinafernandezoficial)

¿Por qué Televisa despidió a Talina Fernández? Esto reveló

En una entrevista más reciente, ahora con Isabel Lascurain en YouTube, ‘La dama del buen decir’ reveló que Televisa la había despedido por su edad.

“Mira mi cielo, Televisa me despidió porque teníamos una exclusividad que decía vitalicia, en letritas, así decía que no era cierto”, aseguró, y además señaló que le dieron argumentos haciendo referencia a la edad de la icónica conductora de televisión.

“Ahora resulta que los viejos no servimos. Que lo que vale son los jóvenes, que ni ven tele. Ven unas cosas muy extrañas”, compartió a Lascurain.