Así fue como Talina Fernández informó la muerte de Colosio: ‘¡Por favor, entra al quirófano!’

Talina Fernández murió la tarde de este miércoles 28 de junio. La actriz tenía 78 años y perdio la vida luego de estar hospitalizada con afectaciones graves por leucemia, producto de una enfermedad “que surgió muy rápido”, de acuerdo con su hijo, Jorge ‘Coco’ Levy.

A Talina Fernández se le recuerda como ‘La dama del buen decir’. Fue una referente del entretenimiento en México gracias a su trayectoria en programas y también en noticieros. De hecho, uno de los momentos más recordados en su trayectoria fue cuando informó la muerte de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de México en 1994.

Fue en el programa de televisión Jacobo Zabludovsky, el 23 de marzo de 1994, cuando Colosio estaba en Lomas Taurinas, localidad ubicada en el municipio de Tijuana, Baja California, y la enviada especial era Talina Fernández.

“Ha muerto el licenciado Colosio... pero es extraoficial, estamos fuera del pasillo, no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que se había ido (Colosio)... Es alguien que salió de dentro (el doctor) y no lo pude seguir”, dijo Talina Fernández.

El siguiente momento es particularmente polémico, ya que Zabludovsky exigió durante el enlace que Fernández confirmara inmediatamente el deceso del priista, a lo que la actriz y enviada no podía responder, ya que solo contaba con el testimonio del doctor.

“Esto es terrible, Talina. ¿Podemos tener la confirmación inmediata de la noticia? Porque es sumamente grave para México, para nuestra historia, para todos”, dijo con angustia el periodista.

“Estoy donde todo el mundo espera, es una versión extraoficial, hasta que no salgan (los doctores y las autoridades que confirmarían el deceso)”, dijo Talina.

“¡Por favor, entra al quirófano!... dile al señor que está frente a las medidas de seguridad que los mexicanos estamos deseosos de saber qué ocurre”, exigió el presentador de televisión mientras Talina Fernández replicaba que no podía.

Finalmente, luego del tenso momento que se vivía en la televisión con la versión extraoficial de la muerte de Luis Donaldo Colosio, la oficina de Presidencia confirmó a Jacobo Zabludovsky el deceso del candidato tras recibir un balazo en Lomas Taurinas, momento que se vio en la televisión mexicana.