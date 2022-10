Talina Fernández cuenta cómo quiso conquistar a Pierce Brosnan (James Bond): ‘¿Lo puedo oler?’

“Yo creo que tú, sin duda alguna, fuiste quien me enseñó a ligar”, comentó María Levy a su abuela Talina Fernández, “yo te veía conquistando desde al mesero hasta al político más relevante”; momentos después, ‘La Dama del Buen Decir’ abrió por primera vez su perfil en una aplicación de citas y contó sus secretos para conquistar con la mirada, en el autocinema y demás, “yo fui muy coqueta”.

La actriz Talina Fernández comenzó un nuevo proyecto con su nieta María, hija de la fallecida Mariana Levy, un podcast llamado Platicando con mi abuela en el que en su tercer episodio hablaron del “antiguo acto de ligar”.

Talina Fernández y James Bond

La conductora explicó que una vez coqueteó con el actor Pierce Brosnan, quien interpretó a James Bond: lo vio un día en un restaurante, se acercó a saludarlo:

“Me latió el corazón... llego a la mesa como chiflido y le digo ‘excuse me, can I smell you?’ (‘discúlpeme, ¿lo puedo oler?’), se le hicieron ojos de plato, se rio y me dijo ‘off course’ (‘claro’).... Con el olfato te lo llevas por dentro, si lo hueles es como si te lo comieras”. Antes de irse, ‘007′ lo vio, se regresó y le dio un beso.

Al día siguiente, lo entrevistaron y le preguntaron por el piropo que más lo ha impresionado y dijo: “Ayer Talina Fernández me dijo que si me podía oler”.

Pierce Brosnan también audicionó para la película de 'Batman' con Tim Burton (Foto: Andrea Raffin / Warner Bros /Shutterstock)

El novio de Talina Fernández

“No hay edad para enamorarse”, dijo María, para invitar a su abuela a contar cómo conoció a su actual pareja, José Manuel.

La actriz relató que lo conoció en un supermercado un 31 de diciembre: “Llegó una güera en el supermercado y nos dijo: ‘tengo un tío que quiere contigo’, le dije: ‘pues dale mi teléfono’”.

Luego lo invitó a tomar café a su casa; “me invitó a comer y a conocer su departamento, el viejo truco y me gustó tanto la arquitectura, que ese fin de semana lo invité a una pijamada en mi recámara, y ya de ahí nos seguimos”.

Talina Fernández tiene novio actualmente, lo conoció en un supermercado. (Foto: Instagram / @talinafernandezoficial).

Talina Fernández abre su Tinder

“Ya puedes ligar en dos clics”, comenta María a su abuela, a lo que ella explicó: “en mi época esperábamos el domingo con ansia, abajo del Castillo de Chapultepec había una circunferencia, las niñas iban para allá y los niños para acá, se cruzaban y se decían de cosas”.

Después del podcast, en un video de Instagram, María ayudó a su abuela a abrir su perfil en la aplicación de citas Tinder: “Necesito modernizarte, por favor, actualizarte. Quiero hacerte un perfil en Tinder, necesito que me des palabras que te describen”, le dijo María; “Audaz, atrevida y extrovertida”, contestó.