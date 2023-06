‘Coco’ Levy explica cómo evolucionó la salud de Talina Fernández en las últimas semanas

Este 28 de junio falleció Talina Fernández a los 78 años. Previo a su muerte el productor Jorge ‘Coco’ Levy, quien confirmó el deceso de la actriz, habló sobre la salud de su madre y dio algunos detalles acerca de la enfermedad que padeció.

Talina Fernández fue una personalidad originaria de la Ciudad de México reconocida por su trayectoria como conductora en programas de televisión y su participación en telenovelas.

Talina Fernández falleció a sus 78 años. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

¿Qué dijo ‘Coco’ Levy sobre la salud de Talina Fernández?

En conversación con varios medios de comunicación que esperaban afuera del hospital donde estaba internada Talina Fernández, ‘Coco’ Levy se sinceró sobre el declive de la salud de la actriz y la conductora a causa de un tipo de cáncer.

“Está mi mamá en una condición muy crítica”, explicó ‘Coco’ Levy antes de la muerte de Talina Fernández, “tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos como degeneró tanto”.

El productor explicó que este padecimiento empezó hace un mes como una debilidad que “de repente se tornó en una cosa que se llama mielosis displásica”.

De acuerdo con el sitio de la Sociedad Americana del Cáncer, la mielosis displásica es un tipo de alteración que ocurre en las células de la sangre que provienen de la médula ósea. Se considera como un tipo de cáncer.

Previo a su muerte, Talina Fernández fue hospitalizada. (Foto: Instagram / @talinafernandezoficial)

Jorge Levy aseguró que aquella enfermedad hizo que “su sangre ya no funcionara” por lo que Talina Fernández empezó a tener varios dolores que la llevaron a ser hospitalizada.

Dentro del recinto médico, el hijo de Talina reveló que la conductora se encontraba sedada para tratar de calmar los fuertes dolores que padecía.

“Ya llegó el momento en el que se degeneró el asunto, estamos en últimos momentos... tan pronto tengo más noticias, se los adelantó”, explicó el hijo de Talina. Asimismo, finalizó compartiendo que la conductora y actriz estaba agradecida con el público y los medios por la atención.

¿Cuáles son los síntomas de los síndromes mielosis displásica?

El sitio especializado de Mayo Clinic, explica que los tratamientos más comunes para tratar este tipo de enfermedades solamente consiste en intentar retardarla, aliviar los síntomas y prevenir las complicaciones.

El portal explica que los síntomas más comunes de esta enfermedad son los siguientes:

Fatiga

Falta de aire

Palidez producida por anemia

Manchas rojas del tamaño de un alfiler

Infecciones frecuentes

Este tipo de cáncer, como tal, aún no tiene una causa conocida, solamente se sabe que se trata de las células que provienen de la médula ósea con alteraciones. Lo más recomendable es acudir al médico cuando se cree tener alguno de estos síntomas.