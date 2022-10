Productor ‘Coco’ Levy es vinculado a proceso tras denuncias por abuso sexual

Después de que la actriz Danna Ponce lo denunciara por supuesto abuso sexual en junio pasado, el productor Jorge ‘Coco’ Levy sumó a varias mujeres que apuntaron a comportamientos fuera de lugar, razón por la que fue despedido de Videocine y este martes se llevó a cabo la primera audiencia en donde fue vinculado a proceso por este delito.

Sin embargo, se determinó que continuará con su libertad ya que no se encontraron suficientes elementos agravantes para mantener la pena privativa de la libertad, aunque deberá acudir a firmar quincenalmente ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, además de otras medidas complementarias como la prohibición de acercarse a la víctima.

Se puso un plazo de tres meses para la presentación de nuevas pruebas en el marco de lo que será una nueva audiencia.

¿De qué fue acusado ‘Coco’ Levy?

A través de redes sociales, Ponce (de 22 años) aseguró que cuando acudió a su oficina, Levy le dio un ejemplo de cómo poder conquistar a un productor, por lo que caminó detrás de ella, le agarró los pechos y le dio un beso en la comisura de los labios justamente después de desabrocharse el cinturón y bajar el zipper de su pantalón.

A la salida de la audiencia, el abogado de Ponce, Edgar Adaya, habló con los medios de comunicación presentes y manifestó el descontento de su cliente por la decisión de dejarlo en libertad. “No del todo. Se vinculó a proceso, pero no pusieron la agraviante correspondiente en aras de lograr lo que Danna quiere”, dijo a Venga la alegría.

En cambio, el productor, hijo de Talina Fernández, aseguró que las acusaciones ya le han costado demasiado, por lo que se ayuda de sus ahorros y el apoyo de sus amigos. “Yo no creo que debería de pedir perdón porque yo no hice nada, que me pidan perdón a mí no es importante, ya he perdido demasiado, mi chamba, estoy en nuevos proyectos. Ahí vamos trabajando”, explicó vía Televisa Espectáculos.