Luis de Llano habla sobre la denuncia de Sasha Sokol y de su carrera como productor

El productor Luis de Llano aseguró que no tiene nada de qué arrepentirse luego de que la cantante Sasha Sokol lo denunciara por abuso luego de mantener una relación sentimental cuando formaba parte de la agrupación Timbiriche y era menor de edad, por lo cual pide una disculpa pública.

En una plática con medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, de Llano se refirió al asunto y confirmó que ya está notificado, pero dijo que está tranquilo y feliz con el apoyo de su familia.

“Nunca me he arrepentido de nada, al contrario, estoy muy orgulloso de mi nombre, de mi trayectoria y de mi carrera. No tengo ningún mensaje (para Sasha), el que nada debe, nada teme. ¿Delitos? En cincuenta y tantos años en Televisa nunca hubo una queja de mí ni nada”, argumentó.

Asimismo, apuntó que, aunque se siga hablando del tema que comenzó con un hilo de tweets en marzo pasado, no le ha afectado ya que sigue escribiendo y trabajando mucho. “No voy a llegar a ningún acuerdo de nada, yo estoy muy tranquilo”.

“De demandar yo sería incapaz, aunque me difamen, yo soy una persona recta. Para defenderme llegará el momento, las cosas tienen que llevar un proceso y lo voy a hacer”. Sin embargo, confía en que no llegue a los tribunales. “Yo estoy esperando nada más el tiempo, que en un momento dado no es que sea el silencio, provocado ni nada, simplemente no quiero hablar de eso”.

Aunque confió que no se ha comunicado con Sasha, espera que el asunto “se resuelva de una forma sana, correcta y justa, como tiene que ser. Yo no me disculpo de nada ni me arrepiento de nada, porque no hice nada, según yo, y según mucha gente”.

Lo que espera Sasha Sokol de la demanda a Luis de Llano

Después de ratificar su demanda ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Sasha Sokol esclareció lo que espera de Luis de Llano, que en principio es que un juez declare su conducta –que calificó como grooming- de ilícita y sea obligado a darle una disculpa pública.

También pide una indemnización económica que sería donada a la organización ADIVAC A.C. que lucha contra el abuso sexual infantil.