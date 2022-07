Sasha Sokol confirma demanda contra Luis de Llano: ‘Ya está en los tribunales’

Después de haber denunciado en redes sociales a Luis de Llano por abuso de menores, Sasha Sokol dio a conocer que ya ratificó su demanda por la vía penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que el productor ya fue notificado.

El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la exTimbiriche denunció en redes sociales a De Llano por haber abusado de ella al sostener una ‘relación sentimental’ cuando tenía 14 años y él, 39, que más bien fue una práctica de grooming, de acuerdo con la periodista Lydia Cacho.

Sasha Sokol ya denunció formalmente a Luis de Llano

Durante un encuentro con diversos medios de comunicación, la intérprete de ‘Rueda mi mente’ compartió que desde hace un mes ya había interpuesto la demanda y que recientemente fue a ratificarla.

“Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero -ya lo hice- totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más [...] Ya está ratificada, ya está notificado -Luis de Llano-, ya todo”, expresó Sokol.

Las respuestas de De Llano a Sokol, y la contrarespuesta

Sin embargo, prefirió no hacer declaraciones sobre la respuesta que ofreció el productor a su denuncia, pues en su momento él aseguró que la cantante había mentido en lo que compartió a través de un hilo en Twitter y a través de su cuenta de Instagram.

“Reitero, en mi vida no he cometido delito alguno, siempre he actuado lícitamente y ha sido timón y faro en mi vida, el respeto a la libertad, valentía, honradez y justicia”, expresó hace algunos meses De Llano, quien además señaló en alguna ocasión que los padres de Sasha estaban de acuerdo con la relación que ellos sostuvieron por aproximadamente cuatro años.

Un mes después de sus primeros señalamientos, en abril pasado, Sokol abordó de nueva cuenta el tema, asegurando que sus padres no se enteraron de la situación hasta dos meses después.

“Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue “transparente”. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es en serio? Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?”, declaró.

Según declaraciones de Ventaneando, Luis de Llano estaría preparando una contrademanda contra la también actriz, pero la información no ha sido confirmada por él, quien a partir de aquellos señalamientos ha evitado aparecer públicamente para no ser cuestionado.