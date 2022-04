‘Llegó la hora de investigar’: Lydia Cacho apoya a Sasha Sokol tras denuncia a Luis de Llano

La periodista Lydia Cacho apoyó la denuncia realizada por la exTimbiriche Sasha Sokol en contra del productor de Televisa Luis de Llano, con quien la cantante mantuvo una relación cuando tenía 14 años y él 39, la cual aseguró fue un delito bajo la práctica de grooming.

Cacho se refirió al tema a través de sus redes sociales luego de que la intérprete de Rueda mi mente afirmara que llevará su caso a los tribunales. “La industria del entretenimiento tiene una enorme deuda moral y ética con miles de víctimas de abusos sexuales”, comenzó la escritora.

Además del abuso que sufrió Sasha en su infancia, Lydia incluyó al actor Mauricio Martínez, quien hace unos días también señaló al productor Antonio Berumen (representante de grupos como Magneto, Mercurio, Kairo o Fey) por abuso, por lo que pidió luchar en contra de los pederastas.

“El método de grooming, opresión, extorsión y amenaza velada siempre les funciona. Llegó la hora de investigación y juicio #LuisdeLlano #AntonioBerúmen. La valentía de personajes públicos como Sasha Sokol o Mauricio Martínez es inmensa, porque el público desacredita sus voces pensando que la fama les aporta protección. En México, tierra de corrupción e impunidad, nadie está a salvo más que los políticos en turno”, agregó.

Rebecca Jones manda apoyo a Sasha

La actriz le dedicó un mensaje a quien compartiera créditos con ella en la telenovela La vida en el espejo, en donde recordó el momento en el que la conoció en una fiesta después de haberla visto crecer en los pasillos de la televisora.

“Yo tenía 26 años, así que tú debes haber tenido 13. Recuerdo haber quedado sorprendida cuando te vi entrar a esa fiesta de adultos de la mano del productor Luis De Llano. Ver que te trataba como su novia fue muy impactante y desagradable para mí, siendo que él era un señor y tú una niña. Si hoy fuera testigo de lo mismo, seguramente, aunque fuera mi amistad, lo denunciaría”, escribió.

Asimismo, reflexionó sobre la normalidad en que este tipo de casos ocurren en el medio del espectáculo, que puede llegar a ser dañino y depredador ya que anteriormente los abusos se mantenían en secretos y rumores.

“Ahora por fin dejaste eso que te ahogaba y no te permitía respirar. Gracias Sasha, por hablar por muchas mujeres que no pueden hacerlo, porque el abuso a las mujeres y niñas debe parar. Es escalofriante pensar en la complicidad que existe detrás de todo esto, por eso tu proceso para llegar a esto no fue fácil, te tomó 33 años quitarte esa culpa y dolor. Eres una mujer muy valiente y te admiro profundamente”.