FOTOS: La lujosa casa de Emilio Lozoya de más de 51 mdp que ahora está en manos de la FGR

La residencia de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, valuada en más de 51 mdp, fue asegurada por la FGR.

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un tribunal federal ordenara la extinción de dominio sobre una residencia que era propiedad del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y valuada en más de 51 millones de pesos.

El inmueble, localizado en el exclusivo complejo Residencial La Retama, en la colonia Lomas de Bezares, fue presuntamente adquirido con recursos de procedencia ilícita relacionados con el caso Agronitrogenados y sobornos ligados a Altos Hornos de México (AHMSA).

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, la residencia habría sido comprada en 2012 con dinero que supuestamente proviene de operaciones de lavado vinculadas al empresario Alonso Ancira, exdirectivo de AHMSA.

Así es la mansión que la FGR le ganó a Emilio Lozoya

Las imágenes difundidas por la FGR del interior del inmueble muestran una residencia de lujo con amplios jardines, acabados de alta gama y estricta vigilancia privada dentro de uno de los fraccionamientos más exclusivos de la capital del país.

La casa, que se encuentra en una zona residencial de alta plusvalía cercana a Bosques de las Lomas y Santa Fe, cuenta con varios niveles, amplias terrazas, áreas verdes y espacios interiores de diseño contemporáneo.

La Fiscalía sostiene que el inmueble fue comprado con parte de los 3.4 millones de dólares que presuntamente el empresario Alonso Ancira entregó a Lozoya a cambio de que Pemex comprara a sobreprecio la planta de fertilizantes.

El fallo a favor de la FGR fue resultado del trabajo del Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especial en materia de Extinción de Dominio, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), instancia que promovió el recurso de apelación correspondiente.

La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, dentro del juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya. El tribunal confirmó la sentencia de segunda instancia que declaró procedente la acción de extinción de dominio sobre el inmueble ubicado en la colonia Lomas de Bezares.

La batalla legal por la casa de Lozoya

El caso de la residencia llevaba años en litigio. En 2023, una jueza federal había declarado improcedente la demanda de extinción de dominio al considerar que la ley no podía aplicarse de manera retroactiva, ya que cuando se adquirió la propiedad el delito de lavado de dinero no estaba contemplado en ese mecanismo.

Sin embargo, posteriormente un tribunal colegiado revocó esa resolución y determinó que sí procedía la extinción de dominio, con base en la Ley Nacional de Extinción de Dominio vigente desde 2019.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también rechazó atraer el caso, dejando firme que el proceso continúe en tribunales colegiados.

Aunque la FGR obtuvo una resolución favorable, Lozoya aún promovió recursos legales y amparos para intentar evitar que la propiedad pasara definitivamente a manos del Estado mexicano.