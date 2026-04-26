Senador de Morena niega que vive en Ayamonte, el fraccionamiento más caro de México

Ubicado junto al Estadio Akron, Ayamonte es un fraccionamiento cerrado con acceso restringido y seguridad privada.

El Fraccionamiento Ayamonte, en Zapopan, Jalisco, se ha convertido en un símbolo del lujo inmobiliario en México. Con casas que superan en promedio los 55 millones de pesos, este desarrollo tiene como residentes a empresarios, figuras públicas y políticos en una de las zonas más exclusivas del país.

Gracias a sus exorbitantes precios, el Fraccionamiento Ayamonte se coloca entre las zonas residenciales más exclusivas de México, junto a San Pedro Garza García, en Nuevo León y Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, de acuerdo con un estudio del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Entre los vecinos que habitan este exclusivo fraccionamiento, que además de su alta plusvalía se caracteriza por su privacidad y amenidades de primer nivel, destacan políticos y empresarios.

Carlos Lomelí, el senador de Morena, rechaza ser vecino del Fraccionamiento Ayamonte

El senador morenista Carlos Lomelí Bolaños rechazó ser uno de los vecinos o tener propiedades en la colonia Ayamonte, la cual concentra algunas de las residencias más caras del país, con precios promedio que van de los 30 a los 67 millones de pesos.

“Como servidor público, soy una persona plenamente localizable. Mi actividad es pública, permanente y abierta”, aseguró el senador de Morena en una carta enviada a El Financiero en la que aclara que no vive en esa colonia de Zapopan.

¿Cómo es el lujoso Fraccionamiento Ayamonte?

Ayamonte se ubica a un costado del Estadio Akron —que será llamado Estadio Guadalajara durante el Mundial de 2026— y cerca del Bosque de la Primavera. Es un complejo cerrado, con acceso restringido y seguridad privada.

Entre sus amenidades hay un campo de golf de 9 hoyos, casa club con albercas, gimnasio, spa con sauna y vapor, restaurante y terrazas para eventos. Además, cuenta con espacios temáticos dedicados a disciplinas artísticas como cine, música y literatura, así como esculturas de artistas mexicanos en sus áreas comunes.

El lujoso desarrollo fue construido por el corporativo Legorreta + Legorreta, y se promociona por integrar en sus diseños arquitectura y naturaleza, gracias a su cercanía con el Bosque de la Primavera.

Derecho de réplica

A la redacción de El Financiero:

Me dirijo a ustedes en relación con la nota publicada recientemente en su medio, titulada “¿Es vecino de los Vergara? ¿Quién es el senador de Morena que vive en el fraccionamiento más caro de México?”.

Debo señalar con toda claridad que la información contenida en dicha publicación es falsa.

Como servidor público, soy una persona plenamente localizable. Mi actividad es pública, permanente y abierta. Resulta, por tanto, relevante señalar que en ningún momento fui contactado por su medio para verificar la información o para ejercer mi derecho a fijar una postura antes de la publicación.

El periodismo exige rigor, contraste de fuentes y responsabilidad. La ausencia de estos elementos en este caso ha derivado en la difusión de información incorrecta que afecta mi persona y desinforma a la ciudadanía.

Por ello, solicito de manera respetuosa:

La aclaración pública inmediata de la información difundida. La revisión puntual de las fuentes que dieron origen a la nota. La publicación del presente posicionamiento como parte de mi derecho de réplica.

He sostenido siempre que la vida pública debe ejercerse de frente a la ciudadanía. No rehúyo al cuestionamiento ni al escrutinio; por el contrario, estoy en plena disposición de responder y aclarar cualquier información cuando se me solicita.

Lo que no es aceptable es que se publique información falsa sin haber agotado los principios básicos del ejercicio periodístico.

Reitero mi disposición al diálogo y a proporcionar cualquier información necesaria para esclarecer este tema con seriedad y responsabilidad.

Finalmente, es importante subrayar que la libertad de expresión es un pilar fundamental de nuestra democracia. Pero como todo derecho, implica también una responsabilidad, la de informar con veracidad, con rigor y con apego a los hechos.

Defender la libertad de expresión es también defender la verdad.

Atentamente,

Carlos Lomelí Bolaños

Senador de la República

***Nota del Editor: Esta nota fue publicada originalmente el sábado 25 de abril y actualizada el domingo 26 de abril. Tras ser contactados por el senador Carlos Lomelí, quien aclaró que no posee ninguna propiedad en el Fraccionamiento Ayamonte, la redacción de El Financiero revisó la información y corrigió el contenido.

Reconocemos que la versión inicial contenía un dato incorrecto. Ofrecemos una disculpa a nuestra audiencia y al senador por este error. Asimismo, reforzaremos nuestros procesos de verificación para evitar que situaciones similares se repitan.