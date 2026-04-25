Aquí el PAN y Morena SÍ son vecinos: Fraccionamiento Ayamonte tiene las casas más caras de México

El Fraccionamiento Ayamonte está cerca del Estadio Akron, casa de las Chivas del Guadalajara que será sede del Mundial 2026.

¿Piensas que comprar una casa es imposible? El Fraccionamiento Ayamonte, en Zapopan, Jalisco, tiene las mansiones más caras de todo México. El precio promedio es de 55 millones 183 mil pesos, unos 3 mil 180 millones de dólares.

Con esos precios de venta de casas, el Fraccionamiento Ayamonte es una de las zonas más exclusivas de México, junto a San Pedro Garza García, en Nuevo León, y a Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, de acuerdo con un estudio del ITESO.

El reporte del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente establece que “el encarecimiento (de la vivienda) en Jalisco ha sido sistemáticamente mayor que en el país. (…) Desde 2017, el Índice de Precios de la Vivienda en la entidad se ha incrementado en 124.5 por ciento (…), mientras que a nivel nacional el aumento acumulado fue de 99 por ciento”.

Entre los habitantes del Fraccionamiento Ayamonte, en Jalisco, hay políticos del PAN, Morena y empresarios. (Foroarte: El Financiero | Fotos: Cuartoscuro / https://tucasaenguadalajara.com/)

¿Cómo es el Fraccionamiento Ayamonte y por qué sus casas son las más caras de México?

Vecino del Estadio Akron, la casa de la Chivas que se llamará Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026, el Fraccionamiento Ayamonte tiene casas valuadas entre 30 y 67 millones de pesos, dependiendo de las dimensiones, acabados y amenidades.

Custodiado por al menos 10 elementos de seguridad privada, Ayamonte se asienta en una zona de soporte ecológico del Bosque La Primavera, conocida como el Bajío, y no tiene más fraccionamientos a su alrededor, solamente un centro comercial de baja densidad llamado Plaza del Bosque, el cual se localiza en el acceso al exclusivo conjunto residencial.

El lujoso desarrollo fue construido por el corporativo Legorreta + Legorreta, y se promociona como diseños de arquitectura y naturaleza por su colindancia con el Bosque de la Primavera.

Sus residencias se dispersan por plazas temáticas dedicadas a las Bellas Artes, como cine, danza, literatura, escultura, música, pintura y arquitectura.

Campo de golf, 3 albercas y un restaurante dan servicio a vecinos del Fraccionamiento Ayamonte

Las estrechas calles del Fraccionamiento Ayamonte cuentan con esculturas diseñadas en exclusiva por artistas mexicanos.

Pero esas no son las únicas amenidades para los residentes. El conjunto residencial cuenta con un campo de golf de 9 hoyos, una casa club en la que se dispone de al menos tres albercas, un gimnasio y un spa con vapor y sauna.

Además, los habitantes del Fraccionamiento Ayamonte cuentan con dos auditorios pequeños, un restaurante, una terraza para eventos, y áreas de juegos infantiles.

¿Quiénes viven en el Fraccionamiento Ayamonte? Estas familias son vecinas

Si te preguntas quiénes pueden pagar 55 millones de pesos por una casa, hay que hablar de los vecinos y dueños de casas en el Fraccionamiento Ayamonte.

Entre los propietarios de residencias están el exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, y Herbert Taylor Arthur, exdirigente estatal del PAN en Jalisco.

La lista de familias que viven en este conjunto residencial incluye también a Carlos Lomelí Bolaños, senador de Morena, y a la familia del empresario fallecido Jorge Vergara, que es dueña de las Chivas del Guadalajara.

¿Qué otras colonias de Jalisco tienen casas caras?

El Fraccionamiento Ayamonte no es la única zona con mansiones en Jalisco. Los municipios de Zapopan y Guadalajara cuentan con colonias como Puerta de Hierro, la Americana, Chapalita y Ciudad Granja que también presumen inmuebles de alto valor.

Por ejemplo, en colonias como la Americana o Providencia, consideradas como grandes inversiones inmobiliarias por el alto rendimiento de sus alquileres y la constante valoración de la zona, las propiedades tiene precios que van de los 5 a los 8 millones de pesos, según información del Instituto de Información Estadística y Geográfica del estado de Jalisco (IIEG).

Por ese tipo de casos, Jalisco es uno de los seis estados con el mayor encarecimiento en rentas y venta de viviendas. El estudio especial del ITESO expone que el acceso a la vivienda en Jalisco se ha convertido en un reto cada vez más complejo para las familias.

De acuerdo con los datos del reporte, una familia en Jalisco necesita ingresos superiores a 30 mil pesos mensuales para rentar una vivienda.

¿Por qué comprar casas en Jalisco es tan caro?

Jalisco está en el top 5 de estados con rentas promedio más altas, solo detrás de Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo y Nuevo León.

Emma Morales García de Alba, académica encargada del estudio del ITESO, explicó que la compra de propiedades en colonias como el Fraccionamiento Ayamonte es vista más como una inversión.

Este aumento en el costo de las viviendas generó un efecto ‘expulsor’ en Jalisco. Cerca de 110 mil tapatíos se han ido de Guadalajara en los últimos 10 años, porque “las rentas son completamente inaccesibles”, aseguró José María Martínez, regidor de Morena en la capital de Jalisco.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, fue criticado luego de confrontar a reporteros que lo cuestionaron por la falta de control en las rentas en ese municipio. “Lo bueno cuesta caro (...) Quien quiera vivir aquí, debe poder pagarlo”, dijo.

Ante el problema, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo anunció el registro para el apoyo de pago de renta para jóvenes de 18 a 30 años quienes recibirán hasta 3 mil pesos mensuales.