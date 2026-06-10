Mundial 2026: la riqueza de las selecciones

El portal especializado en futbol Transfermarkt publica la clasificación de las selecciones de futbol en función del valor de mercado de sus jugadores.

Esa tabla refleja dónde están las grandes sumas del negocio del futbol profesional. Veamos.

Francia encabeza la lista, con futbolistas que alcanzan un valor de 1,520 millones de euros (más de 30 mil millones de pesos).

Siguen cuatro equipos europeos: Inglaterra (1,360 millones de euros), España (1,220 millones), Portugal (1,010 millones) y Alemania (947 millones).

Después, los dos grandes exportadores de futbolistas de América Latina: Brasil (928 millones de euros) y Argentina (783 millones).

En las primeras veinte selecciones más caras hay otras seis europeas —Holanda, Noruega, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Croacia—, una euroasiática —Turquía—, tres africanas —Costa de Marfil, Marruecos y Senegal, con valores cercanos a 500 millones—, y cierran un equipo de la Concacaf —Estados Unidos, 386 millones— y dos más de América Latina: Ecuador y Uruguay (con 360 millones de euros).

El lugar de Francia en la tabla del dinero lo explican jugadores como Kylian Mbappé —Real Madrid, con valor de 180 millones de euros—, Michael Olise —Bayern de Múnich, 150 millones—, Désiré Doué —París Saint-Germain, 120 millones— o Dembélé —PSG, 100 millones—.

Los ocho delanteros franceses convocados por Didier Deschamps suman 750 millones de euros, lo mismo que todos los holandeses juntos.

Además, la defensa francesa reúne 404 millones de euros y sus mediocampistas 312 millones. En cada línea una fortuna o, en términos futboleros, un trabuco.

Inglaterra, segunda clasificada, tiene tres jugadores cuyo valor de mercado supera cien millones de euros: Bellingham —Real Madrid, 130 millones—, Declan Rice —Arsenal, 120 millones— y Bukayo Saka —también Arsenal, 110 millones—.

En términos económicos, la fuerza de Inglaterra está en su media cancha: los jugadores de esas posiciones suman 551.2 millones de euros, por 376 millones de la defensa y 370 millones de sus delanteros. Desde la portería aportan 66 millones.

España tiene dos jugadores muy valiosos, ambos del Barcelona: Lamine Yamal —apenas 18 años y 200 millones de euros— y Pedri —23 años, 150 millones de euros—.

Les siguen Cubarsí —otro jugador del Barça, 80 millones—, Zubimendi —Arsenal, 75 millones— y Dani Olmo —60 millones, también blaugrana—.

Los tres jugadores más valiosos de Portugal son Vitinha y Joao Neves —cada uno por 140 millones de euros—, así como Nuno Mendes —80 millones—, los tres del París Saint-Germain.

Cristiano Ronaldo, con sus 227 partidos como seleccionado portugués y habiendo marcado 143 goles, pierde peso en términos económicos a sus 41 años, con un valor de mercado de “solo” 10 millones de euros.

Las estrellas de Alemania por su aporte económico son Florian Wirtz —del Liverpool, 100 millones—, Jamal Musiala —Bayern de Múnich, 100 millones—, así como Pavlovic —Bayern, 90 millones—.

Por Brasil destaca el precio de Vinicius Junior —Real Madrid, 140 millones—, quien es seguido por Matheus Cunha —Manchester United, 75 millones—, Raphinha —Barcelona, 70 millones— y Bruno Guimaraes —Newcastle, 70 millones—.

De Argentina sobresalen los precios de Julián Álvarez —Atlético de Madrid, 100 millones—, Enzo Fernández —Chelsea, 90 millones—, Lautaro Martínez —Inter de Milán, 85 millones—, Nico Paz —del Como italiano, 80 millones— y Mac Allister —Liverpool, 70 millones—.

Lionel Messi, a sus 38 años, con 198 partidos con la selección y 116 goles, siendo la figura clave del tricampeonato argentino en el Mundial 2022, ahora tiene un valor de 15 millones en el Inter de Miami.

México aparece en el lugar 36 con un valor de 191.85 millones de euros.

Los jugadores más caros son Santiago Jiménez —del Milán, 18 millones—, Edson Álvarez —Fenerbahce turco, 15 millones—, Armando González —Chivas, con 15 millones—, Julián Quiñones —Al Qadisiyah de Arabia Saudí, 14 millones— y Obed Vargas —Atlético de Madrid, 10 millones—.

El valor económico de las selecciones depende de forma directa de la cotización de sus jugadores y de los clubes donde juegan, casi todos situados en lo que la consultora Deloitte llama “las cinco grandes ligas”: Inglaterra, España, Alemania, Italia y Francia.

Deloitte revela que los equipos más ricos en 2025/26 son: Real Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich, París Saint-Germain y Liverpool.

Paradójicamente, la condición para que un jugador del Real Madrid sea campeón del Mundial 2026 es que no gane España.