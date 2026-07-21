De La Rioja, denominación de origen

La villa de Haro, en La Rioja, es conocida por sus magníficas bodegas de vino. Ahí, hace 65 años, nació un hombre que estuvo desempleado entre 2011 y 2013. En búsqueda de trabajo, presentó su currículum y obtuvo un contrato por 18 meses para entrenar a las categorías juveniles en la Federación Española de Futbol: se llama Luis de la Fuente.

En 2016, de la Fuente hizo campeona de Europa a la selección española sub-19, con Unai Simón en la portería y Oyarzábal en la delantera. Con esos jugadores, y con Merino, sería también campeón de Europa sub-21 en 2019.

Tras el fracaso del Mundial 2022, de la Fuente recibió el encargo de dirigir a la selección mayor. Como no había dirigido en primera división, se recelaba de él. Pero en 2023 ganó la Liga de Naciones y la Eurocopa en 2024.

En este Mundial, el entrenador de España contrarrestó las lesiones de Lamine Yamal y Nico Williams con el ataque por las bandas de Cucurella y Porro. Hizo, siempre, los cambios oportunos: entró Ferrán y fulminó a Argentina.

De la Fuente afirma: “No creo en la suerte. Creo en la suerte como concepto, de que no tengas una enfermedad, de haber nacido en la familia en que hemos nacido, en un determinado país, o que no tengas un accidente o una lesión grave. Eso es suerte. Pero no creo en la suerte en el trabajo”.

Haro, además de gran vino, ya tiene un héroe.