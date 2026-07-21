Economía Política

De La Rioja, denominación de origen

Luis de la Fuente llevó a España al título del Mundial 2026 con una trayectoria basada en formación, trabajo y éxito desde las selecciones juveniles.

La villa de Haro, en La Rioja, es conocida por sus magníficas bodegas de vino. Ahí, hace 65 años, nació un hombre que estuvo desempleado entre 2011 y 2013. En búsqueda de trabajo, presentó su currículum y obtuvo un contrato por 18 meses para entrenar a las categorías juveniles en la Federación Española de Futbol: se llama Luis de la Fuente.

En 2016, de la Fuente hizo campeona de Europa a la selección española sub-19, con Unai Simón en la portería y Oyarzábal en la delantera. Con esos jugadores, y con Merino, sería también campeón de Europa sub-21 en 2019.

Tras el fracaso del Mundial 2022, de la Fuente recibió el encargo de dirigir a la selección mayor. Como no había dirigido en primera división, se recelaba de él. Pero en 2023 ganó la Liga de Naciones y la Eurocopa en 2024.

En este Mundial, el entrenador de España contrarrestó las lesiones de Lamine Yamal y Nico Williams con el ataque por las bandas de Cucurella y Porro. Hizo, siempre, los cambios oportunos: entró Ferrán y fulminó a Argentina.

De la Fuente afirma: “No creo en la suerte. Creo en la suerte como concepto, de que no tengas una enfermedad, de haber nacido en la familia en que hemos nacido, en un determinado país, o que no tengas un accidente o una lesión grave. Eso es suerte. Pero no creo en la suerte en el trabajo”.

Haro, además de gran vino, ya tiene un héroe.

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