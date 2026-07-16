Una semifinal en Barcelona

Luz Casal y Soleá Morente cantan a dúo para cerrar el acto de entrega de los premios Princesa de Girona 2026 en el Teatro Liceu de Barcelona. José Eduardo Méndez, joven astrofísico mexicano e investigador de la UNAM, acaba de recibir el galardón de ciencia. El público apura la salida del recinto hacia el Museo Marítimo, donde será el brindis y, sobre todo, se podrá ver la semifinal España-Francia. Pero sólo hay una pantalla para decenas de espectadores. Mejor, salir a la calle.

En la plaza de Sant Agustí, en pleno barrio del Raval, rodeadas del calor húmedo, centenas de personas se agolpan frente a las pantallas de un bar. Apoyan a España. Muchos lucen la camiseta con el número 19 de la selección, y otros tantos la del 10 del Barcelona: los dorsales de Lamine Yamal. Pocos son oriundos de la península ibérica. Los aficionados que se emocionan provienen de Pakistán, de China, de Marruecos, del África subsahariana, de América Latina. Ajenos a la fiebre nacionalista catalana, se identifican con el equipo del país cuya economía prospera gracias a su trabajo y esfuerzo.

El árbitro pita el final en Dallas. La Rambla de Barcelona se llena de gente que baila, que corea, que celebra. La afición se congrega en Plaza Catalunya. Decenas de agentes resguardan el orden. Hay fuegos artificiales. También está España, la de los inmigrantes; está de fiesta.