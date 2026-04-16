Buscaban trabajo y cayeron en manos del narco: Así fue como dos jóvenes escaparon del crimen en Jalisco

En TikTok, el crimen organizado habría contactado a los jóvenes para una oferta de trabajo.

Dos jóvenes fueron rescatados en Jalisco, luego de caer en una oferta de trabajo del crimen organizado que recibieron a través de TikTok.

La información preliminar indica que un joven de la localidad de Zapotlanejo contactó a uno de sus amigos de infancia que vive en Tonalá y le habló de la vacante del narco que ofrecía 20 mil pesos semanales.

Ambos adolescentes viajaron a Tlaquepaque, y al llegar a la Nueva Central Camionera se encontraron con presuntos criminales, quienes los trasladaron a un segundo punto para encontrarse con otras personas de la organización criminal que los llevarían a Zapopan.

Según uno de los asolescentes, los presuntos delincuentes no iban armados; sin embargo, les hicieron cortar comunicación con sus familiares, ya que uno de ellos le compartía su ubicación en tiempo real a su madre.

Tras recibir amenazas de los señalados como integrantes del crimen organizado que los iban a reclutar, los dos jóvenes decidieron no continuar el trayecto y pedir ayuda a las autoridades, sumado a que la madre de uno de ellos se comunicó con las autoridades una vez que perdió comunicación con su hijo.

Una vez que se reportó la pérdida de contacto con el joven, las autoridades desplegaron un operativo en distintas centrales de la Zona Metropolitana de Guadalajara, y cerca de la Central Camionera de Zapopan, los jóvenes pidieron ayuda a la policía.

Los agentes de la Secretaría de Seguridad de Jalisco rescataron a los jóvenes, quienes se encontraban sin lesiones y en buen estado de salud.

Juan González Castañeda, comisario general, declaró que los jóvenes desconocían a dónde los iban a llevar, y tras pasar del primer al segundo auto fue donde ocurrió el reporte a las autoridades.

Castañeda mencionó que los jóvenes recibieron la oferta de trabajo para trabajar para el crimen organizado en redes sociales, aunque se desconocen detalles sobre la vacante o si era para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en algunas de las zonas donde ocurrió el traslado de los jóvenes.

Con información de Mural.