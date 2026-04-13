Taxco de Alarcón, el pueblo mágico asediado por el CJNG

Una imagen de la localidad de Juliantla en Taxco de Alarcón, Guerrero.

Taxco de Alarcón, Guerrero, tierra que vio nacer al cantante Joan Sebastian, conocida por su riqueza cultural y minera, se ha visto involucrada en la cruenta guerra entre cárteles de la droga.

¿Qué cárteles tienen presencia en Taxco de Alarcón?

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en este municipio operan células vinculadas a organizaciones como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y su brazo armado conocido como Los Tlacos.

Hallan con vida a alcalde de Taxco y su padre

En uno de los hechos recientes de violencia en el municipio de Taxco, se encuentra la desaparición del alcalde Juan Andrés Vega y su padre, quienes fueron encontrados con vida este lunes 13 de abril.

El caso fue atendido por instancias federales y estatales mediante operativos coordinados de búsqueda.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó posteriormente que ambas personas fueron localizadas con vida. Según el reporte oficial, el hallazgo se logró tras acciones conjuntas de fuerzas de seguridad, sin que se detallaran públicamente todos los pormenores del operativo.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero integró la carpeta de investigación correspondiente, mientras que autoridades federales mantuvieron presencia en la zona como parte de las labores de seguimiento.

De manera paralela, el gobierno estatal ha señalado que se mantienen operativos con la participación del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones locales, con el objetivo de reforzar la vigilancia en Taxco y municipios cercanos. Estas acciones incluyen patrullajes, instalación de filtros de seguridad y atención a denuncias ciudadanas.

Taxco de Alarcón continúa siendo un referente turístico y cultural a nivel nacional; sin embargo, los reportes oficiales lo ubican también como parte de una zona prioritaria en materia de seguridad, donde autoridades de distintos niveles de gobierno desarrollan operativos e investigaciones en curso.