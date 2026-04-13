Juan Andrés Vega, alcalde de Taxco, desaparece horas después de no localizar a su padre

Autoridades estatales han reforzado los operativos de seguridad en Taxco, uno de los puntos turísticos más importantes de Guerrero.

No se conoce el paradero de Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco Guerrero, confirmó la Guardia Nacional este lunes 13 de abril.

La noticia ocurre apenas horas después de que se informó la desaparición del médico Juan Vega Arredondo, padre del alcalde de Taxco, quien fue visto por última vez el sábado 11 de abril.

El vehículo del médico fue localizado abandonado en las inmediaciones de la comunidad de Acamixtla. Autoridades confirmaron el caso, aunque pidieron mantener la reserva en torno a las investigaciones.

Ante esto, se desplegó un operativo de búsqueda de más de 500 elementos de seguridad en aire y tierra en los municipios de Taxco, Tetipac y Pilcaya, en Guerrero, y en Estado de México y Morelos. Estos incluyen recorridos terrestres y sobrevuelos con aeronaves de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social, reportó que se activaron de manera inmediata el protocolo homologado de búsqueda con la participación de autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con cualquier información que pueda ayudar a su ubicación a través de denuncias anónimas al número 089.

¿Cuál es la situación de inseguridad en Taxco?

Ambas desapariciones ocurren en un contexto de reforzamiento de la seguridad en Taxco, municipio que ha mantenido una estrecha coordinación con instancias estatales y federales. Como parte de estas acciones, el ayuntamiento local cedió el control de su sistema de videovigilancia C-2 para fortalecer las estrategias contra la delincuencia.

En las últimas semanas, operativos conjuntos han derivado en resultados relevantes.

Uno de ellos fue el pasado 26 de marzo, cuando las autoridades lograron el aseguramiento de cuatro bodegas, la detención de siete personas y el desmantelamiento de una red dedicada a la extorsión colectiva, que imponía cobros ilegales al gas LP y productos de la canasta básica, bebidas alcohólicas y refrescos.

El 8 de abril fue detenido Juan ‘N’, alias ‘El Goku’, identificado como presunto distribuidor de droga y generador de violencia en la región norte de Guerrero. Al siguiente día, transportistas bloquearon accesos a Taxco para exigir su liberación.