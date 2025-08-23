Desmienten que Guardia Nacional estuviera retenida en Guerrero; iban por líder de ‘Los Ardillos’

Fuentes oficiales aclararon que fue una falla mecánica y no una retención lo que impidió continuar a la Guardia Nacional. (Foto: Gobierno de Guerrero)

Autoridades desmintieron este sábado la supuesta retención de 40 elementos de la Guardia Nacional en la comunidad de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero, Guerrero, luego de que circularan versiones en medios y redes sociales sobre una presunta retención forzada por parte de pobladores de la zona.

De acuerdo con información oficial, ayer viernes 22 de agosto a las 04:00 horas, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo conjunto con el objetivo de localizar a Benito Sánchez Millán, alias ‘El Oso’, presunto integrante del grupo criminal Los Ardillos, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de desplazamiento interno forzado.

Durante las acciones de búsqueda, las autoridades habrían encontrado indicios que confirmaron que Sánchez Millán había estado en la zona recientemente, además de que se encontraba herido. Sin embargo, no se logró su detención.

¿Qué pasó con la Guardia Nacional en Tlayolapa?

Aunque anoche circuló la versión de que pobladores de Tlayolapa habrían retenido contra su voluntad a un grupo de elementos de las fuerzas armadas —a quienes acusaban de irrumpir en al menos 200 viviendas y sustraer objetos de valor y dinero en efectivo—, fuentes oficiales negaron que estos hechos hayan ocurrido.

Explicaron que cerca de las 08:00 horas del viernes, uno de los vehículos de la Guardia Nacional que patrullaba un camino de acceso a Tlayolapa sufrió una falla mecánica que impidió su avance. En ese momento, habitantes del lugar, presuntamente instigados y amenazados por integrantes del crimen organizado, realizaron un bloqueo en la vía de comunicación donde quedó varado el vehículo.

Al respecto, las autoridades aclararon que “el personal de la Guardia Nacional nunca estuvo retenido”, sino que la situación se debió exclusivamente de la avería mencionada y del bloqueo temporal que mantenían los pobladores quienes, presuntamente, habrían actuado bajo presión del grupo delincuencial que opera en la región.

Finalmente, indicaron que gracias a la coordinación entre autoridades federales y estatales, se logró entablar un diálogo con los comisarios locales, lo que permitió que liberaran la vía hacia las 18:40 horas. Posteriormente, el personal de la Guardia Nacional, que se mantuvo en espera de una grúa para retirar el vehículo descompuesto, se retiró del lugar sin registrar mayores incidentes.

¿Cuál es la versión de los pobladores de Tlayolapa?

Según el relato de los habitantes de Tlayolapa, el viernes por la madrugada, alrededor de 150 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal ingresaron a la comunidad e irrumpieron en al menos 200 viviendas sin órdenes de cateo.

Los pobladores acusaron a las fuerzas armadas de robar alrededor de 34 millones de pesos en pertenencias, incluyendo computadoras, joyería, dinero en efectivo, televisiones y celulares.

Las autoridades estatales, encabezadas por el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, acudieron al lugar para dialogar con los inconformes, luego de que aproximadamente 200 pobladores bloquearon el paso a los elementos de seguridad.

Tras el diálogo, los militares fueron liberados y se estableció el compromiso de investigar y sancionar cualquier abuso, en caso de comprobarse. Pese a los señalamientos de habitantes, las autoridades niegan que los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército hayan estado retenidos.

Con información de Rosario García / Corresponsal.