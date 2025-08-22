Retienen a GN y Ejército en Guerrero: Irrumpieron en casas y se robaron 34 millones de pesos, acusan

Pobladores de Tlayolapa bloquearon el paso a fuerzas de seguridad durante más de 12 horas. (Foto: Gobierno de Guerrero)

Elementos de la Guardia Nacional (GN), del Ejército Mexicano y de la Policía de Guerrero fueron retenidos por pobladores de la comunidad de Tlayolapa, en el municipio de Juan R. Escudero, en la zona centro del estado.

Los elementos fueron cercados por los habitantes de dicha comunidad, quienes solicitaron la presencia de autoridades estatales para reportar los abusos que, aseguran, los policías y soldados del Ejército cometieron al llegar a dicha localidad.

Los inconformes señalaron que se trataba de unos 150 elementos que llegaron al lugar a bordo de nueve camionetas, a quienes les impidieron el paso unos 200 pobladores durante 12 horas.

Los habitantes aseguraron que los cuerpos de seguridad llegaron a la comunidad alrededor de las 05:00 horas de este viernes, los tomaron por sorpresa e irrumpieron en por lo menos 200 domicilios, sin presentar órdenes de cateo que justificaran las acciones policiacas.

Entre los abusos que denunciaron los afectados se encontraron el robo de aparatos eléctricos, joyería y dinero en efectivo.

Al lugar llegó el subsecretario de Desarrollo Político y Social del Estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, con elementos de la policía estatal para iniciar el diálogo con los inconformes.

Al bloqueo de los pobladores de Tlayolapa, se sumaron decenas de transportistas de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero.

Durante una reunión con habitantes de la localidad, Rodríguez Cisneros destacó que el gobierno encabezado por Evelyn Salgado Pineda apuesta por la conciliación y el diálogo, y sostuvo que de confirmarse abusos de autoridad durante el operativo realizado en la madrugada, se sancionará a los responsables.

Daniel Rosas Martínez, quien se identificó como abogado de los pobladores, aseguró que durante los cateos los elementos de seguridad sustrajeron de 219 casas un total de 27 computadoras, 5 millones 335 mil pesos en efectivo, 60 televisores, 43 celulares y 10 kilos de oro en joyería por lo que calcularon el daño en aproximadamente 34 millones 281 mil pesos.

Los oficiales de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y de la Policía del Estado fueron liberados tras el diálogo con el funcionario estatal y el compromiso reiterado de que si se comprueban abusos por parte de los elementos de seguridad serán sancionados.