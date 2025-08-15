¿Qué pasó con Isadora Lagos? Detienen a exMiss Guerrero 2024 por portar arma de fuego de uso exclusivo

La ganadora de Miss Guerrero 2024, Isadora Lagos, fue detenida en una caseta de Guerrero. (Foto ilustrativa generada con IA)

La ganadora de la edición 2024 en el certamen Miss Guerrero (donde participó Priscila Valverde), Isadora Lagos, fue detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes de la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas durante la noche del jueves 14 de agosto.

Además de la modelo guerrerense, fue detenido un hombre identificado como su presunto escolta, del cual se desconoce nombre hasta el momento.

Su detención se dio luego de que no acreditaran la legal posesión del arma que llevaban en su vehículo durante una revisión de seguridad instalada sobre los accesos y salidas de Acapulco a través de la carretera de cuota.

¿Por qué detuvieron a Isadora Lagos, exMiss Guerrero 2024?

De acuerdo con el reporte oficial, la detención ocurrió la noche del jueves en las inmediaciones de la plaza de cobro 104 de la autopista del Sol, conocida como la caseta La Venta, en Acapulco.

Autoridades federales adscritas a la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, revisaron la camioneta en la que viajaban.

La detención de Isadora Lagos se dio tras una revisión en una caseta. (Foto ilustrativa generada con IA)

Se informó que en la cajuela del vehículo (una camioneta Dodge Durango blanca con placas de Morelos) encontraron el arma, cuyo uso está reservado para corporaciones militares.

Como resultado del cateo de rutina, detuvieron a la modelo mexicana identificada como Isadora Lagos en compañía de una mujer y dos hombres más. Todos los detenidos esperan a que sea resuelta su situación jurídica.

De acuerdo con la agencia Quadratin, los detenidos fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público Federal con sede en Acapulco, junto con la unidad asegurada, y quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Para deslindar responsabilidades, la ganadora del certamen de belleza en Guerrero debe comprobar el origen del arma para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como el motivo de su traslado en el vehículo sin las credenciales necesarias.

En la caseta La Venta de la Autopista Mexico-Acapulco fue donde detuvieron a Isadora Lagos. (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

¿Quién es Isadora Lagos?

La joven ganadora del certamen de belleza mexicano Miss Guerrero, Isadora Lagos, es una modelo reconocida por obtener la corona en la edición 2024 y tener la oportunidad de participar en Miss México 2025.

Sin embargo, hace apenas unas semanas Lagos renunció a su corona presuntamente por desacuerdos con la organización del concurso de belleza, y en su lugar quedó la modelo Victoria Zermeño, quien representará a Guerrero en la próxima edición de Miss México.

Isadora Lagos es licenciada en derecho, pero decidió estudiar una segunda carrera y optó por gastronomía, misma que actualmente cursa (o al menos eso hasta información actualizada en 2024).

La cuenta de Instagram de Miss México la describió como una joven apasionada por el deporte: "practicando crossfit y su gusto por la arquitectura clásica e historia de México“, detalla el sitio.

Además, fue voluntaria en albergues de animales por tres años, participando en campañas de concientización y adopción.

Publicación de Miss México en Instagram. (Foto: Captura de pantalla instagram.com)

¿Cuál es la situación legal de Isadora Lagos tras su detención?

Su situación legal será definida en las próximas 48 horas, tiempo en el que se determinará si puede obtener su libertad bajo fianza o será turnada a un juez de control para la continuidad del proceso.

Durante este viernes, la exreina de belleza permaneció bajo custodia de la Fiscalía General de la República. Hasta el momento, no se emitió un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre la situación jurídica de las cuatro personas detenidas en estos hechos.